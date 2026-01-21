Soud se vleče už druhým rokem, nyní vypovídali dva svědci. Obžalovaného přivedla k jednání policejní eskorta v poutech. Muž je stíhaný na svobodě a podle webových stránek dál pokračuje v odborné praxi. Státní zástupkyně Eva Kubičková ho viní, že v období let 2011 až 2023 zneužíval nezletilé klienty.
Mezi žalovanými skutky je znásilnění, pohlavní zneužívání, podávání alkoholu nebo sexuální nátlak. Podle zjištění serveru iDNES.cz ho okolí z takových praktik delší dobu podezřívalo a u oznámení byla jeho bývalá partnerka.
|
Znásilnění a podávání alkoholu, dětského psychologa soudí za zneužívání klientů
Obžalovaný má v oboru mnohaletou praxi a jeho poradnu doprovází množství kladných hodnocení. Vinu odmítá a tvrdí, že jde o vydírání. Některé dobrovolné sexuální vztahy s chlapci však přiznává.
Soud byl po úterním jednání odročen na neurčito vzhledem k vypracování znaleckého posudku.
Zarážející může být, zda v České republice takový odborník podezřelý ze zneužívání klientů smí dál pokračovat v praxi. Podle mluvčí Asociace klinických psychologů České republiky Markéty Celerové je to možné.
|
Hochům jsem jen hladil nahé břicho, hájí se táborový vedoucí. Soudí ho za zneužití
Asociace je totiž pouze dobrovolným sdružením a nemůže psychologům zakazovat výkon povolání. Problém je také ten, že jako psychologové a různí psychologičtí poradci v dnešní době vystupují i lidé bez kvalifikace, podobně jako fyzioterapeuti a další profese věnující se zdraví.
„Snažíme se už delší dobu prosadit zákon o zřízení Komory klinických psychologů, která by takové pravomoci měla. Jako je tomu v zahraničí,“ uvedla psycholožka Celerová.
Asociace zatím může jen podávat doporučující návrhy, praxe psychologů kontrolují kraje. Podle Celerové už mají návrh zákona o komoře psychologů vypracovaný a v nejbližší době ho předají ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.