Dětského psychologa soudí za zneužívání chlapců. Je to vydírání, tvrdí

  13:20,  aktualizováno  13:20
Proces s dětským psychologem pokračoval v úterý s vyloučením veřejnosti před českobudějovickým okresním soudem. Muž je obžalovaný ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, které k němu přivedli do poradny jejich rodiče. Obžaloba ho viní ze 14 skutků a zneužití sedmi klientů, za což mu hrozí až 10 let vězení.

Soud se vleče už druhým rokem, nyní vypovídali dva svědci. Obžalovaného přivedla k jednání policejní eskorta v poutech. Muž je stíhaný na svobodě a podle webových stránek dál pokračuje v odborné praxi. Státní zástupkyně Eva Kubičková ho viní, že v období let 2011 až 2023 zneužíval nezletilé klienty.

Mezi žalovanými skutky je znásilnění, pohlavní zneužívání, podávání alkoholu nebo sexuální nátlak. Podle zjištění serveru iDNES.cz ho okolí z takových praktik delší dobu podezřívalo a u oznámení byla jeho bývalá partnerka.

Znásilnění a podávání alkoholu, dětského psychologa soudí za zneužívání klientů

Obžalovaný má v oboru mnohaletou praxi a jeho poradnu doprovází množství kladných hodnocení. Vinu odmítá a tvrdí, že jde o vydírání. Některé dobrovolné sexuální vztahy s chlapci však přiznává.

Soud byl po úterním jednání odročen na neurčito vzhledem k vypracování znaleckého posudku.

Zarážející může být, zda v České republice takový odborník podezřelý ze zneužívání klientů smí dál pokračovat v praxi. Podle mluvčí Asociace klinických psychologů České republiky Markéty Celerové je to možné.

Hochům jsem jen hladil nahé břicho, hájí se táborový vedoucí. Soudí ho za zneužití

Asociace je totiž pouze dobrovolným sdružením a nemůže psychologům zakazovat výkon povolání. Problém je také ten, že jako psychologové a různí psychologičtí poradci v dnešní době vystupují i lidé bez kvalifikace, podobně jako fyzioterapeuti a další profese věnující se zdraví.

„Snažíme se už delší dobu prosadit zákon o zřízení Komory klinických psychologů, která by takové pravomoci měla. Jako je tomu v zahraničí,“ uvedla psycholožka Celerová.

Asociace zatím může jen podávat doporučující návrhy, praxe psychologů kontrolují kraje. Podle Celerové už mají návrh zákona o komoře psychologů vypracovaný a v nejbližší době ho předají ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Autor: