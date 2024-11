Konec nebezpečného přebíhání ulice. Ke škole dají dětem přechody

Děti s aktovkami na zádech přebíhají rušnou silnici, aby se dostaly k budově školy. Do toho projíždí v ranní špičce okolními jednosměrkami desítky aut včetně červených autobusů MHD. Dlouhodobá absence přechodu pro chodce, který by žákům Základní školy J. Š. Baara a studentům protějšího Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích umožnil bezpečnou cestu na vyučování, vadí mnohým rodičům.

„Každé ráno dochází k naprostému zmatku, kdy jsou děti nucené vbíhat pod kola projíždějících automobilů a přebíhat mezi nimi bez možnosti bezpečně a bez porušování pravidel silničního provozu přejít ulici ke vchodu do školy,“ líčí Otakar Strunecký, jehož děti školu navštěvují. V oficiální žádosti, která nasbírala přes 280 podpisů, nabádá město alespoň ke zřízení přechodu pro chodce.

„Mé dítě školu navštěvuje a je pravda, že je to o strach, nechávat ho chodit samotné. Je to velmi vytížená křižovatka, ale spousta bezohledných řidičů nerespektuje, že je tam škola a děti. Budu ráda za každé zlepšení situace,“ přidává se Lenka Šindelářová.

Radnice se postará o přechody

Problémový není pouze silný provoz v ranních hodinách. „Odpoledne, kdy je ulice téměř prázdná, vidíme druhý extrém. Najdou se řidiči, kteří tam jezdí 80kilometrovou rychlostí, přestože krátký úsek před školou má omezenou rychlost na třicet,“ říká Strunecký. I když bydlí v docházkové vzdálenosti, své děti raději doprovází. „Bojíme se, aby je někdo nesrazil,“ míní.

Bezpečností pěších v okolí ulic Jírovcovy a J. Š. Baara se včera dopoledne zabývali budějovičtí radní. „Situaci jsme vnímali jako problematickou i bez té petice. Teď je to tam o to vyhrocenější kvůli opravě fasády, která uzavřela jeden chodník. Navíc tudy projíždí MHD. Už je to neúnosné,“ hodnotí primátorka města Dagmar Škodová Parmová.

Autoři petice v lokalitě navrhovali mimo jiného například zavedení institutu školní ulice. To by znamenalo zákaz průjezdu ulicí půl hodiny před začátkem vyučování.

„S rodiči jsme se o tom bavili, ale zavřít tu ulici prostě nejde. Mnozí své děti vozí autem,“ argumentuje primátorka.

Slíbila však, že město nechá u škol vybudovat přechody pro chodce. „Ty situaci zklidní tím, že dopravu rozkouskují. Pak se budeme bavit o dalších opatřeních,“ avizuje Škodová Parmová.

Kolik přechodů v rušné lokalitě vznikne, není zatím jasné. „Musí se to naprojektovat podle toho, jak nám to povolí Policie ČR podle křižovatek a rozhledových úhlů. Projekt se bude projednávat několik týdnů, přechody pak vzniknou bezprostředně poté,“ dodává.

Bezpečnost hlídají dobrovolníci

Ranní dopravní chaos se však netýká pouze křížení ulic J. Š. Baara a Jírovcova. „Podobné problémy jsou v podstatě u všech škol. Máme nového dobrovolníka u ZŠ Nerudova, který dohlíží na bezpečnost v křižovatce Nerudovy s Čéčovou. Počet aut, která tudy ráno projedou, je enormní,“ potvrzuje mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Městská policie má dobrovolníky, kteří dohlížejí na bezproblémový přechod dětí u budějovických škol, na starost. V současnosti jich je ve službě jedenáct, a to u základních škol Kubatova, Matice školské, E. Destinové, Máj I. a II., Oskara Nedbala, Nerudova a Dukelská. „U přechodů stojí celý školní rok, vždy v době od sedmi do osmi hodin,“ přibližuje Školková.

Potvrzuje zároveň, že k nepřehledným situacím před školami často přispívají sami rodiče. „Snaží se dojet co nejblíž k budově, aby děti vysadili přímo před vchodem. Zastavují v křižovatce, nebo i na přechodu,“ popisuje. Hlídkující strážníci proto takové řidiče upozorňují, že není možné zastavovat v místech, kde ohrožují příchozí děti.

Nebezpečné manévrování řidičů v Dukelské ulici řešila před časem stejnojmenná základní škola. „Pomohly tomu zpomalovací polštáře, které jsou teď v okolních křižovatkách. Řidiči si na ně už zvykli, takže tu rallye nejezdí. Na přechodu u školy jsou navíc dobrovolníci, kteří děti ráno převádějí,“ vnímá zklidnění ředitel školy Zdeněk Hnilička.