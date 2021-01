Gavin, Timmy či Cinda. Jména novorozenců ozvláštnila těžký rok porodnic

V loňském roce přišlo v jihočeských porodnicích na svět celkem 6 387 dětí. Nejvíce logicky v té krajské, českobudějovické, která hlásí 2 474 novorozenců.



Pomyslným druhým místem se může pyšnit právě písecká nemocnice, kde svět poprvé spatřilo 969 miminek. Už podruhé tak předstihla Tábor, kde se loni narodilo 890 dětí.



„Největší miminko vážilo pět kilogramů a setkali jsme se i se zajímavými jmény, například Gavin, Timmy nebo Cinda,“ říká primář píseckého gynekologicko-porodnického oddělení Michal Turek.

Všechna zařízení se pak musela přizpůsobit nové situaci v souvislosti s koronavirem. „Pečovali jsme o několik těhotných s onemocněním na ambulanci i na oddělení rizikového těhotenství. Několik covid pozitivních u nás také rodilo, a to jak spontánně, tak císařským řezem,“ potvrzuje Turek.



Podle jeho slov bylo nutné vybudovat izolační porodní box a nemocnice koupila další porodní lůžko. „Zajímavostí byla jedna noční služba, kdy rodily dvě pozitivní pacientky v rozestupu dvou hodin, tedy téměř najednou. Péče o ně je při porodu, ale i v poporodním období velmi náročná,“ vysvětluje Turek.

Náročnost vidí hlavně v nutnosti nošení ochranných prostředků a ochrany nejen personálu, ale i ostatních rodiček.



„Na rozdíl od oddělení, kde jsou jen covid pozitivní, nemáme porodnici určenou jen pro covidní pacienty. Vysoké riziko přenosu nákazy je mimo jiné dané několikahodinovým usilovným dýcháním rodičky, která samozřejmě nemůže mít roušku,“ podotýká Turek.

Porodnice prožily náročný rok

Podobně mluví i lékaři z ostatních nemocnic v kraji. „Pro porodnici byl kvůli pandemii loňský rok určitě výrazně náročnější po fyzické i psychické stránce. Myslím, že nejen pro personál, ale i pro samotné rodičky. Zaměstnanci zažívali nové, neznámé situace, se kterými si museli poradit. Maminky někdy těžce snášely nová opatření,“ hodnotí ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Jak dodal, samozřejmě se u nich více projevovaly obavy o samotný průběh porodu a zdraví miminka. V tamní porodnici se narodilo celkem 644 dětí.

„Pečovali jsme o maminky s covidem při spontánním porodu i o ženu při císařském řezu. Všechny rodičky měly lehčí průběh onemocnění, nezaznamenali jsme žádné komplikace,“ dodává Tomáš Fiala.

Právě kvůli epidemii byla na více než měsíc uzavřená na podzim prachatická porodnice. Maminky tak musely dojíždět do jiných nemocnic.

I přesto se tu narodilo 199 dětí. Nejstarší ženě, která přivedla v Prachaticích na svět dítě, bylo 50 let.

Loňské porody na jihu Čech České Budějovice 2 474 dětí

Písek 969 dětí

Tábor 890 dětí

Strakonice 644 dětí

Český Krumlov 612 dětí

Jindřichův Hradec 599 dětí

Prachatice 199 dětí

„Některým rodičkám to bylo líto, těšily se k nám, některým to vyšlo tak, že po znovuotevření ještě stihly porod u nás, za což byly moc rády. Klesly nám ale kvůli uzavření porodnice počty porodů, předloni jich bylo 260. S tím se nedá nic dělat, zachráněné lidské životy jsou důležitější a péče musela být koncentrovaná jiným směrem,“ vysvětluje ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

V minulosti se mluvilo o uzavření prachatické porodnice. „Chceme ji dál provozovat. O koncepci budeme mluvit s Jihočeským krajem, až skončí covidová situace. Naším cílem je porodnici udržet, byť je to v personální otázce stále složitější,“ naznačuje Čarvaš.

Na prachatickém oddělení neměli ani po otevření covid pozitivní rodičky, stejně jako v Krumlově, kde přišlo na svět 612 miminek.

V porodnici v Jindřichově Hradci, kde se narodilo celkem 599 dětí, vznikla kvůli klientkám s covidem „miniporodnice“ vybavená vším potřebným pro porod i péči v šestinedělí.

„Rovněž poskytujeme péči rizikovým těhotným s prokázaným covidem-19 na izolovaných pokojích s vlastními sprchami a toaletami. Tyto prostory byly zařízené především mimořádnou iniciativou personálu gynekologicko-porodnického oddělení,“ doplňuje primář Jiří Štětka.

A nemocnice už mohou plnit i letošní statistiky. Prvním miminkem, které se narodilo v roce 2021, se stala holčička Inna. V Českých Budějovicích přišla na svět 1. ledna 52 minut po půlnoci.

To Terezce z Českokrumlovska pomohli 3. ledna na svět záchranáři přímo v sanitce a drží letos prvenství v tomto ohledu. Vloni posádky záchranářů vyjížděly k 29 porodům mimo porodnice. Ve 21 případech pak pomáhaly rodit doma, sedm dětí to stihlo v sanitce cestou do nemocnice.