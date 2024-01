Nemocnice přijímají stále více dětí kvůli HHC i pervitinu. Trpí křečemi a úzkostmi

„S pacienty, jejichž hospitalizace souvisí s drogami, se setkáváme několikrát do měsíce. Ať už jde o děti, které samy omamnou a psychotropní látku užily, či o novorozence drogově závislých matek,“ sdělil primář dětského a dorostového oddělení písecké nemocnice Karel Chytrý.

Novorozenci se často rodí předčasně a již krátce po porodu se u nich začnou projevovat abstinenční příznaky. „Novorozenecký abstinenční syndrom se projevuje například podrážděností, křečemi, poruchami spánku, zvracením a třeba průjmem. Intenzitu těchto příznaků ovlivňuje druh návykové látky, frekvence užívání i délka závislosti,“ popsal Karel Růžička, lékař neonatologického oddělení Nemocnice Písek.

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala pak doplnil, že přestože závislých matek v porodnicích přibývá, je stav lepší než v 80. a 90. letech. „Počet novorozenců s abstinenčními příznaky roste, ale většina žen, které drogám podlehly, je schopna v pokročilém těhotenství jejich užívání omezit. Čili mnohem častěji než před třiceti či čtyřiceti lety se setkáváme s drogovou závislostí u matek, ale abstinenční příznaky u novorozence pozorujeme méně často,“ vysvětil.

Většinou se jedná o teenagery

Do nemocnic ale dorazí také velké množství dětí s abstinenčními příznaky, které si drogu aplikovaly samy. „Přijímáme je kvůli křečím, zvracení, úzkostem. Většinou jde o teenagery. A na vině je ilegální droga, třeba pervitin, nebo volně dostupné látky typu HHC, kratom, nikotinové sáčky, alkohol, případně kombinace těchto látek,“ popsal Chytrý.

Tomuto enormnímu nárůstu dětských drogových případů, který písečtí lékaři odhadují až na třicetinásobný a ve Strakonicích více než desetinásobný, se lékaři museli přizpůsobit. „Když jsme dříve přijímali dítě ve špatném stavu, tak jsme mezi původce těchto obtíží drogy hned nezahrnovali. Dnes je naopak máme mezi hlavními možnými příčinami a přizpůsobujeme tomu i jejich vyšetřování,“ dodal Chytrý.

To potvrzuje i Lenka Pěstová, primářka dětského oddělení v prachatické nemocnici. „S problematikou se setkáváme, ale zvláštní nárůst v poslední době nepozorujeme. Děti po intoxikaci alkoholem nebo drogami tu byly vždy a při vstupních vyšetřeních na to proto vždycky myslíme. Drogový screening odebíráme například po kolapsech, protože děti často užívání nepřiznají,“ sdělila s tím, že v poslední době pozoruje zvýšený vliv HHC, kratomu a různých energy drinků.

Podobné zastoupení drog včetně alkoholu, kanabinoidů či amfetaminů pozorují rovněž v nemocnici v Českých Budějovicích, kde je nárůst zdrogovaných pacientů za poslední roky přibližně dvojnásobný, a zvyšujícího se trendu si všímají lékaři i u těhotných žen. „Statistika se nevede, ale subjektivně se nám zdá, že případů přibývá. Je to však možná dané tím, že matky nemají obavu svoji závislost přiznat, nehrozí jim totiž okamžité odebrání dítěte,“ sdělil primář neonatologie Jiří Dušek. Zároveň však doplnil, že pokud by došlo ke zpřísnění pravidel, hrozilo by, že by se lékaři o mnoha matkách s drogovou závislostí nedozvěděli.

Po covidu případů přibylo

Akutní stavy související s užíváním drog se však netýkají pouze dětských odděleních. Na rostoucí počet případů upozorňují například také internisté, anesteziologové a další odborníci. Ti shodně uvádějí, že na zvýšení tohoto trendu se silně podepsala pandemie covidu. Mezi další důvody uvádějí psychický stav pacientů a rodinné zázemí.

„Problém je to jednoduchý, ale těžko řešitelný. Musí se začít v rodině, ve výchově od útlého věku a v rodinných vztazích. Za rodiče nikdo dítě nevychová, žádný psycholog,“ myslí si Fiala. „Problémem je také spojitost drog s nárůstem závažných psychických poruch jako úzkosti, sebepoškozování či poruch chování a příjmu potravy,“ doplnil primář českobudějovického dětského oddělení Jan Hřídel.

Pokud nemocnice ošetří dítě s drogovou intoxikací, je povinna to oznámit přes sociální pracovnici na odboru péče o dítě. Ve většině případů pak dítěti doporučuje psychologickou a psychiatrickou pomoc.