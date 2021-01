David Blažek umí šít jihočeské kroje. Jeden vyrobil pro dívku z Ameriky

8:24

Kdyby se narodil o 150 let dříve, byl by krejčí a ve své dílně by nejraději šil kroje pro sousedy. Doba se však změnila. Dneska jen málo mužů umí vzít do ruky jehlu a nit. A takový, který dokáže šít lidové kroje, je v jižních Čechách jediný David Blažek z vesničky Bzí na Českobudějovicku.