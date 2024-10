Firma plánuje u přírodní rezervace s rybníky desítky domů, ochranáři jsou proti

Se satelitním sídlištěm pro téměř dva tisíce obyvatel souhlasí město Hluboká nad Vltavou na svém katastru, který zasahuje až k obci Dasný. Bude se rozkládat přímo při hranici přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Původní plán postavit na bývalých polích průmyslový závod rakouskému investorovi nevyšel a schvalovacím řízením neprošel ani projekt obchodního centra s velkosklady. Město teď podporuje jiný záměr, jemuž se začalo říkat Nové Bavorovice.

Na hranici biokoridoru, při silnici I. třídy vedle obce Dasný, má vzniknout čtvrť s obytnými domy, obchody, službami a dalším občanským vybavením včetně mateřské školy a domu se sociální péčí. Hluboká už tomu přizpůsobila územní plán a nechala zpracovat územní studii.

Zatím se příprava projektu zasekla na námitkách ochránců přírody, kteří se obávají, že tak velká zástavba bude v kolizi se sousední ptačí rezervací, která je také oblíbenou relaxační zónou pro obyvatele přilehlých sídlišť Máj a Vltava.

„Záměr využít toto území k zástavbě je známý od 90. let. Původní zájemce sem chtěl z Budějovic přesunout výrobu potravinářských střívek. Neprošel ani obchodní komplex. Byty jsou třeba. Necháváme teď všechno na procesu schvalování, územní studie je jasná,“ uvedl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Podle vedoucí stavebního odboru v Hluboké, architektky Lenky Holubové, se bude projektem zabývat stavební úřad v Budějovicích. Studie zadává vyřešit nejprve základní technické vybavení včetně čističky, kanalizace, plynofikace a rozvodu tepla. To by se mohlo odebírat z nedalekého temelínského horkovodu.

Husy divoké přijdou o stanoviště, bojí se biolog

Územní studie se podrobně zabývá architekturou a urbanizací území. Na ploše jedenácti hektarů vyrostou rodinné domy, dvojdomy a řadové domy propojené bulvárem se stromořadím, který má směřovat k centrálnímu náměstí s parkem. Od hlavní silnice ochrání sídliště protihluková clona. Hluboká dokonce uvažuje, že by satelit mohla obsluhovat budějovická MHD.

„Vznikne plnohodnotná čtvrť při rezervaci Vrbenské rybníky. Na atraktivním místě s geniem loci. Bude respektovat přírodu, biokoridor, hranici hluku,“ píše se mimo jiné v územní studii.

Radost ze záměru nemají ochránci přírody, ale ani sousední obec Dasný s 350 obyvateli. Ačkoliv je podle Jirsy dokončení Malé Hluboké záležitost na příštích dvaceti let, i tak satelit vedlejší obec zastíní. V Dasném proto namítají, že stavba nenávratně zničí vesnický ráz zemědělské krajiny s četnými rybníky.

V současnosti se řeší stanovení výjimky z ochrany vzácných živočichů. Námitky do řízení podal spolek Calla. Podle biologa Jiřího Řehounka jde o klasickou „salámovou metodu“, kdy investor postupně obstarává dílčí souhlasy k zatím oficiálně neoznámenému záměru, který by měl projít procesem o vlivu na životní prostředí EIA. Zatím ho představuje úřadům, takže do takzvaného zjišťovacího řízení bude vybavený několika kulatými razítky. Souhlas už k záměru vyjádřil kromě Hluboké také odbor životního prostředí českobudějovického magistrátu.

„Vrbenské rybníky jsou součástí evropské ptačí oblasti Natura 2000. Projekt vezme těmto živočichům místo pro život. Je to významné stanoviště například hus divokých,“ připomíná Řehounek.

Obyvatelé nového sídliště i bytových domů, které rostou na dalších místech při hranici této přírodní rezervace, zahltí podle ochránců přírody naučné stezky vybudované po hrázích rybníků a přivedou do lokality negativní ruch.

Příslušné zemědělské pozemky zařazené stále do fondu půdní ochrany získala soukromá firma acta natura. Jedním ze dvou jednatelů společnosti je Antonín Loužek, mimo jiné ředitel golfového klubu na Hluboké. Přes recepční z klubu se s ním snažila MF DNES spojit, ale bez úspěchu.