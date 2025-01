Nová D4 po měsíci. Zatím bez nehod, ale minimálně jeden řidič jel v protisměru

Dálnici z Prahy na jih Čech už neprodlouží, ale směrem na hraniční přechod s Německem ve Strážném pomohou nové obchvaty. Pruhy navíc usnadní cestu od Písku do Českých Budějovic.

1 Pokuty za rychlost i váhu

Řidiči už by si měli dávat na D4 pozor na rychlost. V tomto týdnu začínají úředníci vyřizovat pokuty, jak už dříve avizovalo ministerstvo dopravy.

„Každý den se měří na jiném úseku, ale pozorný řidič nemůže přehlédnout, kde to bude, protože ho upozorní informační tabule,“ konstatoval místostarosta Písku Josef Soumar.

Právě tam přijali zatím dva úředníky, kteří mají agendu na starost. Když pojede přetížený kamion, čeká ho také sankce, za každou tunu navíc minimálně 4 500 korun. Písečtí odevzdají z částky 70 procent státu a 30 procent jim zbude. Za vysokou rychlost by měla pokuta začínat na 750 korunách.

„Uvidíme, kolik nakonec bude přestupků. Pro nás je důležité, aby to alespoň pokrylo náklady, které s touto agendou máme, a nemuseli jsme na to ještě doplácet,“ uvedl Soumar.

2 Budoucnost

Hodně řidičů se také ptá, zda bude někdy D4 ještě pokračovat dál. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím nijak nepočítá. To ale neznamená, že se směrem na Strakonice a dál na hranice s Německem ve Strážném nebude stavět.

Stejně to platí i o tahu z Písku do Českých Budějovic, tedy silnici první třídy I/20. V obou případech se mohou motoristé těšit na výrazná zlepšení a zvýšení bezpečnosti.

„Směrem na hranice připravujeme stavbu obchvatu Volyně a pak ještě pokračování a přeložku kolem Strunkovic nad Volyňkou. Mimo jiné to bude znamenat, že řidiči se pak vyhnou nepříjemným zlešickým zatáčkám,“ informovala Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy ŘSD.

Zmínila také, že kolem Volyně se v budoucí trase silnice dělají geologické průzkumy. Obchvat má měřit lehce přes sedm kilometrů. Ve směru od Strakonic začne u Přechovic a skončí před Lčovicemi.

Zajímavostí stavby má být také 150 metrů dlouhý tunel. O jeho vybudování požádalo město, důvodem je zachování nenarušeného výhledu z Volyně na kapli Anděla Strážce, která pochází z poloviny 19. století.

Pokud půjde vše podle harmonogramu, jenž je na webu ŘSD, začne se stavět zhruba za pět let, o další tři roky později by bylo hotovo. Je ale možné, že práce začnou už dříve. Na tuto akci chce ŘSD navázat přeložkou dlouhou 3,5 kilometru směrem od Volyně na Strakonice.

A co se týká tahu od D4 směrem na České Budějovice, tak tam se toho bude dít ještě více. Řidiči už si všimli, že se od konce léta staví obchvat Dasného a Češnovic nedaleko krajského města. Práce na 8,5 kilometru dlouhé silnici mají být hotové v srpnu 2027. Obchvat, na který obyvatelé obcí čekají už dlouhé roky, bude stát 1,25 miliardy korun.

„Důležité je, že tento úsek bude mít prakticky v celé délce v každém směru dva jízdní pruhy, což výrazně zvýší bezpečnost provozu,“ doplnila Hrušková.

A upozornila, že poměrně daleko v přípravě už je také rozšíření úseku Vodňany – Protivín, kde chce ŘSD ještě letos vykoupit co největší množství potřebných pozemků. „Ideálně všechny, ale není to vždy tak snadné,“ vysvětluje ředitelka.

Celou část komunikace od Písku až po Pištín na Budějovicku má ŘSD rozdělenou do čtyři částí, kde se budou střídat jízdní pruhy v uspořádání 2+1. To znamená, že v jednom směru budou vždy dva jízdní pruhy, což umožní například bezpečné předjetí kamionů. Silnice je dlouhodobě vytížená a stává se na ní hodně nehod. Právě na úseku Vodňany – Protivín by se mohlo začít pracovat už příští rok, aby bylo v roce 2028 hotovo.

3 Bezpečnost

Na začátku ledna jel jeden ze šoférů několik kilometrů v protisměru. Jinak je však jízda zatím velmi bezpečná a bez nehod. Jízdu v protisměru hlásili i další řidiči, ale policisté pak na místě žádné další vozidlo nenašli.

Pokud se to někomu stane, měl by co nejrychleji odstavit vozidlo u kraje, ideálně do odstavného pruhu, vedle toho nejpomalejšího.

Je důležité mít zapnutá obrysová i výstražná světla. „A poté co nejrychleji obléknout reflexní vestu a postavit se mimo vozovku za svodidla. Pak je nutné zavolat policii na linku 158 a požádat ji o pomoc,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Zdůrazňuje, ať řidiči nejezdí po paměti a nové úseky dálnice si raději nejdříve projedou ve dne. „Nejdůležitější je, aby se řidič nesnažil na dálnici auto otočit. Nejen, že se to nesmí, ale je to především mimořádně riziková akce, která může mít fatální následky,“ uvedl už dříve Tomáš Neřold z BESIP.