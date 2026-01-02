Kde přesně řidič na dálnici D3 najel, není jasné, ale muselo to být buď na jejím začátku u Kaplice-nádraží, nebo na jednom z dalších nájezdů.
Pokračoval dál směrem na Prahu. Kamery ho zaznamenaly i v tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích. To je 20 kilometrů od jejího začátku.
Později dálnici opustil. „Řidič jedoucí s vozidlem Citroen C3 dohledán a kontrolován u nákupního centra, kam se mu naštěstí podařilo z dálnice sjet. Bez postihu se jeho kousek však neobejde,“ napsali policisté na síti X. Nyní už je dálnice opět volně průjezdná.
S auty na dálnici v protisměru se policisté čas od času setkávají. Na D3 v posledních měsících ale nemuseli řešit žádné kolize. „Poslední den loňského roku najel u Mezna na dálnici dokonce autobus,“ konstatoval policejní mluvčí Jiří Matzner.