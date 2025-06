Už přes pět měsíců se po kraji Českých Budějovic prohánějí auta po dálničním obchvatu. Ale třeba kilometrový úsek nad tunelem Pohůrka stále vypadá jako staveniště. Bagry a další stroje tam dál rozvážejí tisíce tun hlíny a celou lokalitu upravují.

Dobrou zprávou je, že se má prakticky celá plocha znovu zazelenat a ještě by měla být přístupnější pro obyvatele krajského města či Dobré Vody.

„D3 je už sice několik měsíců v provozu, ale termín dokončení různých terénních úprav a dalších prací kolem nových úseků dálnice je do konce letošního roku,“ upozornil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Právě obyvatele Dobré Vody, Pohůrky či Suchého Vrbného nejvíce zajímá, co se bude dít v této lokalitě dál. Upravené je třeba koryto Dobrovodského potoka. „Stále je tu hodně rušno, bagry, nákladní auta. My tudy roky chodíme na procházky, tak jsme zvědaví. Hlavně aby to bylo přístupné,“ shodl se na vycházce pár z Pohůrky Jana a Jaroslav Petrů.

Hejtman Martin Kuba potvrdil, že se nad tunelem určitě budou ve velkém vysazovat nové stromy a další zeleň. „Vše se snažíme časově sladit s ŘSD a řešíme to s odborem životního prostředí. Rádi bychom tam vybudovali i nějaké hřiště pro děti a podobně,“ zmínil.

Prostor by měl být podle něj v dohledné době určitě cílem procházek či místem pro odpočinek. Když musí mít letos ŘSD v místě hotovo, a to včetně vysazené zeleně, příští rok by tam mohlo město přidat právě třeba herní prvky, lavičky a podobně. Vše se ještě ladí a upřesňuje. Každopádně se jedná o plochu širokou přibližně 300 a dlouhou přes 600 metrů. Pro porovnání – oblíbená lokalita Malý jez má zhruba poloviční velikost.

Nová propojka nahradí takzvaný krček

Někteří obyvatelé si také na webu Mapy.cz všimli, že by mohla vést podél dálnice mezi Dobrovodskou a Rudolfovskou pod Dubičným nová silniční spojka. Je tam zakreslená jako plánovaná. To by znamenalo, že by místní řidiči nemuseli při přejezdu těchto míst jezdit až na zanádražní komunikaci.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš ovšem upozornil, že tato vozovka není v plánu. Jen o pár stovek metrů dál blíže k centru by se však mohla už příští rok začít stavět nová silnice. Bude to náhrada za takzvaný krček, tedy úzkou komunikaci ve špatném stavu spojující Suché Vrbné s Hlinskem a Novým Vrátem.

O přeložce mezi Hraniční a Hlinskou ulicí se tam hodně mluvilo a jednalo už před 15 lety. Několikrát se měnila její trasa a vyústění v Novém Vrátě. Místo bylo také hodně na očích, protože tudy měl původně vést ještě jeden dálniční přivaděč. Odpor obyvatel byl tehdy hodně velký a i to mimo jiné přispělo k tomu, že ze čtvrtého sjezdu z D3 do Budějovic nakonec sešlo.

„My tudy teď ale zčásti povedeme právě novou propojku. Tvarem to bude taková hokejka. Povede od průmyslového areálu v Hraniční v Suchém Vrbném do Hlinské přibližně u ulice M. Svobodové. V současné době vykupujeme pozemky,“ upřesnil Bureš.

Když půjde vše dobře bez větších průtahů, mohlo by se začít stavět ještě příští rok. „Současnou spojku bychom ale úplně nezrušili, dál by sloužila jako stezka pro chodce a cyklisty,“ upozornil náměstek.

V blízkosti D3 kolem Budějovic se toho bude každopádně měnit ještě mnohem více. Stále ještě novinkou je třeba dokončený parčík nad výjezdem z tunelu na Pohůrce.

A právě kolem tohoto sjezdu směrem k Mladému má vyrůst další obchodní zóna, druhý největší retail park v krajském městě. Třeba ten na Okružní má být proti němu třetinový. Developer už chtěl letos stavět, ale zatím se v místě nic neděje. Počítá se tam ale se třemi jednopodlažními budovami s dvaceti obchody či službami, jako je myčka aut, čerpací stanice či rychlé občerstvení.