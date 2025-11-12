Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž. Pokoušel se tam proto přistát i vrtulník záchranářů, nakonec však musel kvůli nepříznivému počasí odletět.
Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí dopravní nehoda. (12. listopadu 2025) | foto: Policie ČRAP

K incidentu došlo podle mluvčí jihočeských záchranářů Petry Kafkové krátce po 18. hodině. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné. „Minimiálně bych počítal se třemi hodinami,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner kolem 19. hodiny.

Na místě zasahují všechny složky IZS. „Okamžitě tam vyjela posádka z Českých Budějovic, lékařské vozidlo z Tábora a krajská letecká záchranná služba vyslala vrtulník,“ popsala pro iDNES.cz Kafková. Kvůli počasí se však stroji nepodařilo přistát.

Zraněný zaklíněný muž ve vozidle zůstal při vědomí. „Záchranáři mu zajistili žilní vstup a po vyproštění jej uložili do vakuové matrace,“ dodala. Následně muže s podezřením na středně těžké zranění v oblasti nohou převezli do nemocnice v Českých Budějovicích.

