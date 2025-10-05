První den na D3 s vyšší rychlostí: Stopadesátkou frčí skoro všichni

Od nedělního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy tak spustilo pilotní projekt, na kterém si chce ověřit, zda lze na nových a moderních úsecích dálnic bezpečně zvýšit rychlost. Velká většina řidičů okamžitě začala zvýšenou rychlost využívat, jak se na místě přesvědčil redaktor iDNES.cz.

„Odhaduji to tak na devadesát procent řidičů, kteří jedou 140 až 150. Sám jsem úsek projel zvýšenou rychlostí. Jede se dobře, provoz je plynulý a nijak hustý,“ hlásil přímo z D3 v neděli ráno reportér iDNES.cz

Vyšší rychlost je na 47 kilometrech dálnice D3 povolená pouze tehdy, když to dovolí počasí, viditelnost a hustota provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém k zajištění bezpečnosti rychlostní limit automaticky sníží.

„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybavený proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Zkušební režim umožňující jet rychlostí až 150 km/h je zavedený na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. Na ostatních úsecích dálnic platí limit 130 km/h.

Nová rychlost, staré značky. Na úseku se stopadesátkou nebude digitální značení

„Rychlostní limity jsou aktualizované v reálném čase podle dat z meteorologických stanic, kamer, senzorů a dopravních systémů. Nad fungováním systému dohlíží Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl dále ministr Kupka.

Pilotní režim potrvá minimálně půl roku. Ministerstvo dopravy následně na základě vyhodnocení sesbíraných dat rozhodne, zda se podobný model může rozšířit i na další úseky dálnic. Vyhodnocení bude zahrnovat nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku provádět dohled nad bezpečností silničního provozu.

Možnost zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic přinesla novela zákona o silničním provozu, která upravila od roku 2024 i bodový systém.

Instalace 42 dopravních značek i s doprovodnými úpravami stála přes 54 milionů korun. Dopravní experti systém kritizují s tím, že značky měly být digitální, ministr Kupka tvrdí, že takové řešení by stálo desetkrát tolik.

Ředitelství silnic a dálnic si vypočítalo několik variant, kolik budou dopravní značky stát: ty nejlevnější – obyčejné plechové – šest milionů korun, proměnné bez ochranných svodidel 22 milionů, se svodidly o čtyřicet milionů korun více a nejmodernější digitální pak půl miliardy.

Rychlostí 150 km/h pojedou řidiči po D3 už na podzim. Naženou asi tři minuty

„Samotné značky vyšly na 7,3 milionu korun. Ostatní náklady si vyžádaly stavební úpravy, datové a kabelové vedení, dopravní opatření po dobu provádění stavebních prací. Další dálniční úsek je teď vybavený potřebnou infrastrukturou. Značky umožní také rychlost snižovat. Výměna za diodové bude kdykoli možná,“ řekl Kupka.

Otázky a odpovědi

Kdy uvidím na značce 150 km/h?
Hodnota 150 km/h se zobrazí pouze tehdy, když budou splněné všechny podmínky: suchá vozovka, dobrá viditelnost, nízká intenzita provozu a žádné mimořádné události. Pokud se podmínky změní, systém okamžitě přepne na nižší rychlostní limit.

Mohu jet 150 km/h, když značka neukazuje žádný rychlostní limit?
Ne. V případě že značka neukazuje rychlostní limit 150 km/h, ale značka je šedá, platí režim obecné úpravy v provozu, tedy zákonný limit maximální rychlosti na dálnicích 130 km/h. Nedodržení tohoto pravidla je přestupkem a může být sankcionováno.

Jak se dozvím, že se rychlost změnila?
Na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic je dohromady 42 proměnných dopravních značek. Možnost využít vyšší rychlost je pouze v případě, že značka zobrazí nejvyšší dovolenou rychlost „150“. Pokud na značkách není žádný číselný údaj, platí režim obecné úpravy provozu, tedy nejvyšší rychlost 130 km/h. Ve třetím případě může značka zobrazit snížený rychlostní limit na 100 km/h.

Co když prší nebo je hustý provoz?
V případě deště, snížené viditelnosti nebo výskytu kolon systém sníží rychlostní limit na 100 km/h. Cílem je minimalizovat riziko nehod a zajistit plynulost dopravy. Řidiči se mají řídit nejen proměnnými značkami, ale také přizpůsobit svou jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám.

Jak dlouho bude test trvat?
Pilotní režim je naplánován minimálně na šest měsíců. Po jeho ukončení bude provedeno vyhodnocení, které zahrne analýzu dopravních dat, nehodovosti a zkušeností z provozu. Na základě těchto výsledků se rozhodne, zda bude režim rozšířen na další úseky.

Bude vyšší rychlost bezpečná?
Bezpečnost je hlavní prioritou. Proto je režim řízen dynamicky a povolení vyšší rychlosti je možné jen za ideálních podmínek. Policie ČR bude v úseku přítomna a bude provádět dohled nad dodržováním pravidel.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

