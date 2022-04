Stavbu D3 může zdržet i nedostatek železa, shánějí jej po kamionech

Jako kdyby dálnice D3 už tak neměla v posledních letech spoustu jiných problémů. Potíže při tendru, odchod vítězné italské firmy po zahájení stavby či obrovské komplikace s tunelem Pohůrka na okraji Budějovic.

Když se najednou přece jen daří stavět 30 kilometrů jihočeské D3, je tu další rána. Chybí materiál, a když je, tak extrémně zdražil. Tak zásadní stavbu pro Jihočechy to může zase o něco zdržet.

Velké potíže a změnu na trhu potvrzují zástupci společností Hochtief CZ i Metrostav Infrastructure, jež budují části Úsilné–Hodějovice a v druhém případě Třebonín–Kaplice nádraží.

„U stavební oceli ceny vzrostly až na čtyřnásobek, asfalt dvojnásobně a výrazně roste cena nafty a plynu, který se používá pro výrobu směsí pro asfaltové vozovky,“ potvrdil Jan Kuhn, referent komunikace firmy Metrostav Infrastructure.

Některý materiál je navíc na trhu aktuálně nedostupný, nejhorší situace je u stavebního železa. „Dodací lhůty jsou natolik rozkolísané, že někteří dodavatelé vůbec nejsou schopní stanovit termín dodání. Železo se snažíme shánět po jednotlivých kamionech,“ uvedl dále Kuhn.

Zhotovitelé vznesli nárok vyšší moci

I proto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem D3, oznámilo nároky, jež podle nich plynou ze smlouvy. Šéfka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková potvrdila, že ke stejnému kroku přistoupily prakticky všechny firmy, jež pracují na velkých dopravních stavbách. A není to jen jihočeský, ale celorepublikový problém.

„Skoro všichni zhotovitelé vznesli takzvaný nárok vyšší moci. To znamená, že nastaly události, které nemohli předvídat a nelze je jednoduše vyřešit. Je to nedostatek materiálů a jeho obrovské zdražení. A mohu potvrdit, že je to u asfaltu, betonů, ale nejvíce u železa,“ reagovala Hrušková.

Nastalou situací se už nějakou dobu zabývají přímo na generálním ředitelství ŘSD a problematiku musí řešit i ministerstvo dopravy. I v době covidu už museli jejich zástupci něco podobného řešit a bylo to formou vyplacení paušálu, což situaci stabilizovalo. Nyní zatím finální řešení není na stole.

„V současnosti situaci společně s ŘSD vyhodnocujeme a věříme, že se nějaké řešení s metodickou podporou ministerstva dopravy k omezení těchto dopadů brzy najde,“ uvedl Michal Talián, mluvčí Hochtief CZ.

Do věci se zapojil i Svaz pro výstavbu silnic. Talián doplnil, že potíže jsou i s dodávkami izolačních a dalších specifických stavebních materiálů.

Je jasné, že zhotovitelské firmy budou požadovat více peněz a nejspíš i více času. Pokud se situace brzy uklidní, mohlo by to být maximálně pár měsíců. V tuto chvíli je to ale ještě čerstvé a nikdo to nedokáže upřesnit. Zásadní v tomto ohledu bude i vývoj války na Ukrajině, která ovlivňuje situaci na trhu.

Práce zatím pokračují

Jen pro představu, jednomu z menších subdodavatelů na stavbě D3 zvedla drahá nafta měsíční náklady o milion korun. Situace se tak pro něj z dlouhodobého hlediska stává neudržitelnou a bude potřebovat nějaké záruky. „Řešení je potřeba najít rychle, aby nedošlo ke kolapsu na stavebním trhu,“ upozornil Kuhn z Metrostavu.

„Kdyby válka skončila, tak mohou firmy říct, že to mělo takový a takový dopad, takhle nás to zdrželo. Takhle ale zatím nikdo neví, kam až se může situace dostat a jak dlouho to potrvá,“ navázala Hrušková.

Důležité je, že práce zatím pokračují, což je vidět i přímo na stavbách. Třeba na úseku D3 ke Kaplici-nádraží jsou to především zemní práce, takže tam zhotovitele prozatím nejvíce trápí drahá nafta. „V krátkém čase bychom ale měli zahájit stavbu mostů, tam je již situace kritická, komodity aktuálně v potřebném množství nejsou,“ vysvětlil Jan Kuhn.

Není to ale jen dálnice D3, s úplně stejnými potížemi se v menší či větší míře potýkají i na dalších akcích ŘSD v regionu – rozestavěný je například obchvat Chýnova na Táborsku nebo Dolní Lhoty na Jindřichohradecku. A stejnou problematikou se budou nejspíš zabývat i na akcích, kde je investorem Jihočeský kraj.

„Víme, co se děje, ale oficiálně zatím žádné požadavky od firem nedorazily. Pokud se tak stane, budeme to řešit individuálně,“ konstatoval náměstek hejtmana pro investice Tomáš Hajdušek. Týkat se to může třeba jižní tangenty mezi Budějovicemi a Včelnou. Tam budou v druhé půlce roku pokládat asfalt, přičemž při výběrovém řízení před rokem a půl byly ceny naprosto odlišné.