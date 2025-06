Dvanáct kilometrů dlouhý úsek si stavaři ze sdružení MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt rozdělili na dvě části. Prvních 5,8 kilometru od Kaplice-nádraží ke Kaplici bude hotových a v provozu ještě v roce 2026, druhá část dlouhá 6,2 kilometru kolem Nažidel a do Suchdola pak o několik měsíců později v roce 2027.

A právě úsek u Nažidel, kde se stala v březnu 2003 tragická nehoda autobusu, dnes představilo ŘSD. Jsou na něm dvě mostní estakády.

„U osady Zdíky už vysouvají konstrukci. Jinak je rozpracovaných celých dvanáct kilometrů a vše pokračuje podle nastaveného harmonogramu,“ potvrdil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

„Jsme u jednoho z klíčových míst budovaného úseku. Tím je stavba dvou na sebe navazujících estakád. Jedna bude měřit 600 a druhá téměř 900 metrů. Nyní se staví ta kratší. Používá se specifická technologie, kdy se základní ocelový oblouk postupně vysunuje vcelku,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

První oblouk estakády u obce Zdíky by měl být vysunutý do konce června, pak se pustí do druhého.

Trasa D3 povede od Kaplice-nádraží západně od silnice I/3, míjí Kaplici, pokračuje kolem obcí Skoronice a Bujanov. U obce Suchdol se napojí na poslední část dálnice směrem do Dolního Dvořiště, který také staví a bude hotový v roce 2026.

Součástí úseku Kaplice-nádraží – Nažidla bude 14 mostů, dvě zmíněné mostní estakády budou dlouhé 1,5 kilometru. U Suchdola vzniká také oboustranná odpočívka s 215 místy pro kamiony, 275 místy pro osobní auta a 25 pro karavany.

Nehoda autobusu u Nažidel v březnu 2003