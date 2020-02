Valhoda je novým předsedou jihočeské ČSSD. Kandidátku povede Stráská

Téměř přesně před rokem se sociální demokraté z jihu Čech sešli v Táboře, aby za předsedu znovu zvolili Jiřího Zimolu. Ten tehdy mluvil o vítězství v krajských volbách 2020. „Můj cíl je takový, abych jako předseda dokázal spoluvytvořit takovou kandidátní listinu do krajských voleb, kdy sociální demokracie vyhraje. Jestli na ní bude Zimola nebo na jakém místě bude, není předmětem dnešní konference ani příštích týdnů,“ prohlásil tehdy.

Nyní je vše jinak. ČSSD povede na podzim k volbám nový krajský předseda, kterým se v sobotu stal bývalý poslanec Václav Valhoda. „Strana potřebuje sjednotit, přestat se hádat a přestat řešit věci přes média. Potřebuje zastavit odliv svých členů a přivést tradiční voliče zpět,“ prohlásil po volbě Valhoda, který byl několik let starostou třítisícové Volyně na Strakonicku. Dnes působí na radnici jako místostarosta. Při hlasování neměl protikandidáta a hlasovalo pro něj 126 ze 133 přítomných delegátů.

Ve své nové roli má podle svých slov těžkou pozici. „Dal jsem si za úkol spojit sociální demokracii, abychom táhli za jeden provaz a pokusili se uspět,“ doplnil Valhoda.

Cílem ve volbách je úspěch

Jihočeští delegáti se sešli v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dorazila i současná hejtmanka Ivana Stráská. Ta je zároveň jedničkou pro letošní podzimní krajské volby, rozhodlo o tom 130 hlasů ze 133 možných. Podle svých slov je pro ní mandát důležitější o to víc, když jde strana do voleb v časech, na které není zvyklá. Svým kolegům vítězství na rozdíl od Zimoly neslíbila.



„Cílem je uspět, to je ostatně cíl každého, kdo do voleb jde. Já nechci slibovat vítězství. V téhle situaci mohu slíbit jako Churchill krev, pot a slzy, ale věřím, že úspěch bude na dosah. Pokud se ptáte na procenta, tak bychom byli rádi, kdyby byl výsledek významně nad průměry, které má sociální demokracie v průzkumech,“ uvedla.

Jiří Zimola rezignoval na post předsedy jihočeské ČSSD na začátku ledna. Odůvodnil to tím, že pochopil, že nemůže splnit slib dovést stranu k vítězství ve volbách. „Ze strany některých mých kolegů z jihočeské sociální demokracie se ukázala absolutní nechuť k tomu otevřít kandidátní listinu i nestraníkům, starostům, levicovým osobnostem, lidem z občanské společnosti, kteří by mohli kandidátní listinu oživit a kvůli kterým jsme pracovali na projektu hnutí Změna 2020,“ vysvětlil tehdy pro ČTK.

Hnutí Změna 2020, u jehož založení Zimola byl, by tak mělo jít do voleb samostatně. Dnešního sjezdu se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Paní hejtmanka jde do voleb s mandátem 133 hlasů a nový krajský předseda dostal 126 hlasů. Ukazuje se, že jihočeská sociální demokracie je jednotná a silná,“ řekla po hlasování. Dění okolo Jiřího Zimoly už podle svých slov nechce víc rozviřovat.