Kvůli covidu-19 na ubytovně ruší část turistů pobyty v Prachaticích

„Bohužel je to tak. Pořád máme slušnou obsazenost, ale denně několik lidí volá a stornují své rezervace. Někteří to zdůvodňují obavou z nákazy, ten zbytek to jen neřekne na rovinu. Myslím, že jsme zatím přišli tak o čtvrtinu rezervací,“ potvrzuje majitelka hotelu Koruna Věra Roučková.

Objekt s 22 pokoji je jedním z největších hotelů v okolí. V červenci byl plný, ale v srpnu to tak být nemusí.

„Celá ta situace mě mrzí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já osobně se ale nějakého rizika nebojím. Většina z nakažených je zavřená na ubytovně, takže nehrozí, že se s nimi potkáte. Ohnisko hygienici zachytili. Tohle všechno se lidem snažím vysvětlovat,“ líčí podnikatelka, která vyhlíží výsledky testování více než 300 zaměstnanců firmy, kde se nemoc objevila.

Většina nemocných jsou cizinci z ubytovny, která je teď v izolaci. Další pracovníci jsou v karanténě. Hygienici testování dokončili ve čtvrtek. Zatím znají výsledky dvou třetin, pozitivních je šest případů.

„Když výsledky dopadnou dobře, věřím, že se vše vrátí poměrně rychle do běžných kolejí. Pokud by to trvalo déle, bylo by to pro nás náročné,“ hodnotí Roučková.

Rušení pobytů potvrzují i další ubytovatelé. „My máme jen jeden apartmán a zatím si rezervaci zrušili dva lidé. Důvodem bylo vždy ohnisko koronaviru. Na druhou stranu některé nové rezervace přišly. Proto věřím, že to je krátkodobá záležitost,“ uvádí Milena Milisterferová, která nabízí ubytování u Dolní brány.

„U nás zatím došlo na tři storna. Jednou to byla rezervace z loňského podzimu, pak šlo o starší hosty. Jeden pán se omluvil s tím, že má v rodině 89letou ženu a nechce riskovat,“ přidává jednatelka hotelu Bed & Bike Hana Slavíčková.

„Zatím velké ztráty nemáme, ale cítíme nejistotu. Více lidí volá a ptá se, jak situace ve městě vypadá. Snažím se je uklidňovat a ubezpečit, že dodržujeme bezpečnostní opatření. Myslím, že komunikace je v tomhle případě ohromně důležitá. Z těch reakcí to vypadá, že většina z nich snad přijede,“ věří Slavíčková.

Hejtmanka Stráská: V kraji je bezpečno

S hosty je často v kontaktu před jejich příjezdem. Hotel z Velkého náměstí v centru jedenáctitisícového města navíc klientům nabízí minimální kontakt s personálem.

„Návštěvník od nás dostane zprávu s kódem, takže při příjezdu nemusí na recepci, ale jde rovnou do apartmánu. Tam má vše, co potřebuje. Snažili jsme se tak zařídit i další každodenní činnosti,“ popisuje jednatelka hotelu se 13 apartmány.

Zásah do turismu se netýká jen ubytování. „Má to vliv i na restaurace. Mluvil jsem s majitelem jedné z nich, který mi řekl, že pociťuje propad o polovinu,“ mrzí prachatického starostu Martina Malého.

Ale dodává, že není důvod se bát do města přijet. „Je tu bezpečno. Ohnisko, které se týká ubytovny, kde jsou lidé z jedné firmy, hygienici lokalizovali a zachytili. Dům je zavřený a není šance, že by se lidé s nemocnými potkali,“ ubezpečuje.

„Když koukám z okna na ulici, je vidět, že je v centru méně turistů. Věřím, že by testy z firmy, kde se nemoc objevila, mohly dopadnout dobře. Prachatice a podnikatelé si tohle nezaslouží. Návštěvníci mohou do města beze strachu přijet,“ zve.

Podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška se ale region nemusí bát výraznějšího odlivu turistů. „Celokrajsky k velkému rušení pobytů nedochází. V případě Prachatic by to mohla být otázka 14 dnů, kdy se situace může vrátit do normálu a turisté přijedou,“ konstatuje.

„Obsazenost kraje na srpen je zhruba 40 procent, ale to nic neznamená. Podobně vypadal i červenec a nakonec jsme byli na asi 90 procentech. Trendem léta jsou rezervace tři až pět dnů dopředu. Lidé více čekají na poslední chvíli. Pozitivní je, že se díky rodinám s dětmi více utrácí za služby,“ uvádí Polášek.

Testování ve firmě skončilo

Testy v prachatické firmě Intica Systems podle ČTK prokázaly 15 nových případů koronaviru. Počet nakažených pracovníků stoupl na 38, přičemž je 24 agenturních zaměstnanců. Hygienici ve spolupráci s dalšími institucemi otestovali 345 zaměstnanců firmy. Konečné výsledky budou dnes večer nebo zítra dopoledne.

„Uvidíme, kdy bude možné zase výrobu spustit a za jakých podmínek,“ řekla ČTK edpidemioložka jihočeské krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková. Kvůli situaci v Prachaticích hygienici nařídili od středy nošení roušek v nemocnicích, domovech pro seniory i na úřadech v celém Jihočeském kraji. Na Prachaticku je opatření přísnější. Lidé je musí mít ve všech veřejných vnitřních prostorách. V kraji se od března nakazilo 295 lidí.

„V našem regionu je jediné významné ohnisko v Prachaticích, ale to je po zásahu hygienické stanice zmapované a izolované. Prachaticko i celý kraj je z epidemiologického hlediska bezpečný jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky,“ ujišťuje hejtmanka Ivana Stráská.