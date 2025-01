Ležící oběti na hlavu i šlapal, při zadržení měl cizinec ještě na botách krev

Incident se odehrál v neděli před třetí hodinou ráno v ulici Lidická ve Strakonicích. Agresor tam fyzicky napadl na chodníku osmatřicetiletého muže. Udeřil ho rukou do obličeje, až spadl na zem. Do ležící oběti opakovaně kopal, aniž by se napadený bránil.

„Kopy směřovaly do oblasti hlavy, na kterou mu i několikrát šlápl. K ležícímu muži se několikrát vrátil a stejným způsobem ho neustále napadal. Zraněnému muži se snažili pomoci dva náhodní svědci, kteří současně volali pomoc. Ale i ty útočník atakoval a fyzicky je napadal. Útok byl vedený takovou agresivitou, že zraněný skončil s těžkým zraněním hlavy v nemocnici, kde byl hospitalizovaný,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Strakoničtí policisté útočníka zadrželi hodinu a půl po incidentu. Pomohli jim svědci, záznamy bezpečnostních kamer a jejich osobní dobrá místní znalost. Muže zadrželi v Komenského ulici, kudy zrovna procházel. Byl zjevně pod vlivem alkoholu a na botách měl ještě krev.

Hrozí mu desetiletý trest

„Stejný muž páchal výtržnosti také začátkem září 2024 před barem v ulici Hradební, kde před skupinkou lidí vytáhl plynovou pistoli a několikrát vystřelil. Incidentu předcházela slovní potyčka v baru. Jeden z vystřelených gumových projektilů zasáhl ženu a způsobil jí drobné poranění,“ upřesnila mluvčí.

Agresor je podezřelý také z napadení z 1. prosince 2024, které zaznamenala bezpečnostní kamera Českých drah. Útočník napadl muže, který seděl na lavičce v budově vlakového nádraží. Mířil na něj plynovou pistolí a vyhrožoval mu, že až ho příště ve Strakonicích uvidí, tak ho zabije. Poté ho udeřil pěstí do obličeje, až spadl na zem, kde do něj ještě kopl. Poškozený vyvázl bez vážného zranění, po incidentu však měl rozbité dioptrické brýle.

Policisté pětadvacetiletému cizinci z Balkánu sdělili obvinění z několikanásobného přečinu výtržnictví, zločinu vydírání a ze zločinu těžkého ublížení na zdraví. Následně podali podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval.

„Muže v úterý policisté eskortovali do vazební věznice do Českých Budějovic. V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ uzavřela Nováková.