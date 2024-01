Církevní škola plánuje nový pavilon, výstavbu podpořilo i vedení města

„Nový pavilon propojí hlavní budovu a dřevostavbu se zázemím pro první tři ročníky. Škola tak získá nejen nové prostory, ale navíc bude fungovat jako propojený celek. Třípatrová budova nabídne odborné učebny jazyků, počítačů, přírodních věd a techniky. Také tam bude zázemí pro školního poradce a psychologa nebo školní klub a družinu,“ popsal hospodář Elimu Jozef Štefančík.

Novostavbu plánuje sbor vybudovat na jižní straně školy mezi stávající budovou a Sport centrem Písek. Spolek již získal stavební povolení i dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 40 milionů korun. Zbylých 20 milionů chce vybrat pomocí internetové sbírky na portálu donace.cz.

„Vnímáme to jako projekt, který má velký společenský přesah. V budově se bude učit a formovat další generace. Nebude sloužit pouze sboru, ale otevře se i dalším institucím. Je to něco, z čeho bude mít město i společnost užitek. Myslíme si, že podílet se na tom projektu je něco, co může lidem i právním osobám dávat smysl,“ vysvětlil Štefančík. Dodal také, že pokud se požadovanou částku 19,3 milionu nepodaří vybrat, bude sbor pokračovat za pomoci bankovního úvěru.

Rozruch na zastupitelstvu

Projekt nového pavilonu způsobil rozruch také na posledním loňském píseckém zastupitelstvu. Ředitele školy Richarda Váňu přišly na prezentaci podpořit desítky lidí, učitelé i rodiče žáků. „Chtěli jsme tím ukázat, že se nejedná o plán, který by vznikal jen pro potřeby sboru, ale že má velkou podporu a stojí za ním silná komunita,“ vysvětlil Váňa.

Na zastupitelstvu tehdy Váňa žádal o slevu při prodeji městských pozemků, na kterých má budova vyrůst, a poskytnutí výhodného úvěru, jímž by sbor projekt mohl předfinancovat, a tím by ušetřil náklady spojené s bankovním úvěrem. Zastupitelé jeho požadavek jednohlasně schválili.

Sbor tak za pozemek o rozloze přesahující 500 metrů čtverečních zaplatí místo čtyř milionů pouze necelé dva. Město mu také z vlastních prostředků poskytne na dva roky výhodný úvěr ve výši 40 milionů korun.

„Chci škole za tuto investici moc poděkovat. Rozvoj školství musíme podporovat, je to naše budoucnost,“ okomentoval tehdy projekt opoziční zastupitel Petr Hladík (KDU-ČSL). „Je to způsob, jak pozvednout kvalitu života ve městě,“ řekl Robin Mikušiak (ODS). „Škola Cesta je kvalitní a hojně navštěvovaná. Je to veřejná služba a město by ji za takových podmínek mělo podpořit,“ uvedl Aleš Chalupa (ANO).

Pronajímali si maringotku

Církevní školu Cesta založil sbor v roce 2014 s myšlenkou vybudovat vzdělávací instituci stojící na křesťanských hodnotách a s rodinným přístupem k žákům i jejich rodičům. Začínala s pěti zaměstnanci a 26 žáky rozprostřenými ve čtyřech třídách. Nyní do ní chodí 146 dětí, o které se stará 25 zaměstnanců spolu s několika dobrovolníky.

„Prostory, v nichž fungujeme, nebyly jako škola koncipované, a tak jsme si nutně prošli obdobím, kdy jsme rostli rychleji, než nám kapacity dovolovaly. Museli jsme si tak několikrát pronajmout maringotku a kontejnerové buňky, abychom mohli výuku zachovat. Po pandemii se nám pak podařilo vystavět vedle školy malou dřevostavbu, která slouží jako zázemí pro první tři ročníky,“ zavzpomínal na začátky školy její ředitel.

Sboru se již podařilo s městem vyřešit veškeré pozemkové změny a nyní dokončuje projektovou dokumentaci s novým ceníkem. Na přelomu února a března ho čeká zadávací řízení a výběr dodavatele. Samotnou výstavbu chce zahájit do konce dubna. Měla by trvat maximálně rok a půl.