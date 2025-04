U chat z 80. let chtějí stavět desítky nových. Starousedlíci se bojí nárůstu dopravy

Podle projektu půjde o zděné zahradní domky o půdorysu 36 čtverečních metrů s přízemím a podkrovím pro spaní. Záměr je v souladu s územním plánem obce, který lokalitu u osady Zátaví zařadil jako rekreační oblast s regulovanou výstavbou.

Projektant a zástupce investora Jaromír Havlíček uvedl, že všechny budoucí chatky i s pozemky budou na prodej. Stavět by se mohlo začít už letos. Předpokládá se, že je uvítají třeba senioři z měst, kteří tráví část roku mimo trvalé bydliště.

Díky novému úseku dálnice D4 je totiž dojezdová vzdálenost autem z Prahy do Písku méně než hodina a odtud do Kestřan je to jen necelých deset kilometrů. O projekt je už teď v období příprav velký zájem.

„Chatky budou malé, tak pro jednu rodinu, a s fotovoltaikou na sedlové střeše. Pro jejich uživatele je tu nejen krásné okolí, ale mohou si na zahrádkách třeba pěstovat zeleninu. Teď řešíme zásobování vodou a odpady. Projekt vznikal několik let,“ uvedl Havlíček, majitel projektové kanceláře Projka.

Jednotlivé parcely mají rozměry od 600 do 1 100 čtverečních metrů. Leží západně asi čtyři kilometry od centra Písku při menších rybnících Štětináč, Kinkorovec a Zátavský. Protéká tudy potok Dobrá voda a nedaleko je soutok Otavy s Blanicí. Region je známý dvěma historickými tvrzemi a pravidelnými soutěžemi v rýžování zlata, které sem podle geologů přináší Otava z Kašperských Hor. Původně poblíž fungoval také pionýrský, později letní dětský tábor. Dnes je na jeho místě ranč Esadera, který nabízí ubytování s cvičištěm pro psy.

Záměr teď posuzuje kraj

V přírodě mezi lesy a rybníky, kde mají nové rekreační domky vyrůst, už od 80. let minulého století stojí zahradní chatky a domky. Některé jsou i trvale obydlené. „Uvidíme, jestli tato lokalita unese další stavby. S projektem v souladu územního plánu souhlasíme,“ naznačil možný problém starosta Kestřan Lubomír Málek.

V oznámení záměru, který teď posuzuje kraj, je plán řešení odpadních vod a pitné vody. Odpady půjdou do dělených septiků a pak do společné kořenové čistírny, na pitnou vodu se měly využít vrty. Jenže tohle řešení při průzkumu selhalo. Rozvody by proto měly být napojené na vodovodní řad obce, který je napojený na přivaděč z Římova.

Chatky budou zděné s jednou místností včetně kuchyně a příslušenstvím v přízemí a dvěma ložnicemi v podkroví. Podle Havlíčka budou vyhovovat skromnějším rodinám, které takový trend letního bydlení stále víc hledají.

K projektu se může vyjadřovat veřejnost

K současné zahrádkářské kolonii tak přibudou na volné louce chaty nové. Navíc se mluví o dalším podobném zastavování okraje lokality. To by znamenalo, že u Kestřan se 700 obyvateli vzroste provoz. Stávající usedlíci mají obavy, že příjezdové cesty už nebudou dalším autům stačit.

„Nemám z toho radost. Po dobu stavby zničí cesty těžká doprava, příjezdová trasa vede po hrázích rybníků, které na ni nejsou stavěné,“ uvedl místní zahrádkář Jiří Ševčík, který provozuje firmu na údržbu ovocných stromů a zeleně.

Podle starosty Kestřan Málka běží lhůta, kdy se k projektu může vyjadřovat veřejnost a je možné, že někteří zahrádkáři podají námitky.

Zahrádkářská osada zde funguje už několik generací a lidé v ní si zvykli na klid. Volná plocha, kde budou stavební parcely, sloužila nejprve jako zemědělská půda, pak se na ni plánovala fotovoltaická elektrárna a nakonec ji pokryly rychlerostoucí dřeviny.