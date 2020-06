Chata na Libíně zůstane přes léto zavřená. Nejdřív ji musí opravit

Přes půl roku už má horská chata na vrchu Libín u Prachatic nového majitele. Město ji v prosinci po dlouhých diskusích odkoupilo od švýcarského podnikatele, který restauraci i ubytování nechával zavřené. Na tomto stavu se ale nic nemění. A zůstane to tak minimálně do příštího roku, kdy by mohla začít oprava.