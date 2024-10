Vedra i bouřky odradily turisty od cest na zámky. Návštěvnost klesla

O letních prázdninách míří na historické objekty tradičně nejvíce turistů. Na jihočeské hrady a zámky ale v porovnání s loňským rokem přijelo návštěvníků méně. Třináct státních památek za červenec a srpen navštívilo celkem 344 435 turistů. Vloni jich bylo 385 767, o 12 procent víc.

„Za poklesem návštěvnosti stojí řada faktorů. Důležitou roli hraje počasí. Při velkých vedrech lidé míří k vodě, při vyhlášení výstrahy před silnými dešti a bouřkami zůstávají raději doma. Letos v létě jsme se setkali s oběma extrémy,“ uvedla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Podle agentury CzechTourism navíc dala značná část Čechů přednost dovolené v zahraničí. „Vliv může mít i stávající ekonomická situace související s poklesem reálných příjmů lidí v návaznosti na zvýšení cen za služby,“ uvažovala Slabová.

Poměrně velký propad zaznamenal zámek Červená Lhota s návštěvností 25,5 tisíce lidí, což je o 19 procent hostů méně než o loňských prázdninách. Jediným zámkem, který si polepšil, jsou Dačice na Jindřichohradecku. Výlet tam podniklo o desetinu více turistů než vloni.

Mohou za to především Císařovi vojáci – unikátní výstava vojenských uniforem z doby vlády Františka Josefa I. , která trvala do začátku září. „Je to právě díky tomu. Dačice nepatří mezi hojně navštěvované zámky, je to spíše neobjevená památka. Výstavu vidělo asi tisíc lidí, což je na výsledném čísle znát. Navíc byla i hodnotná. Myslím, že návštěvníci vzácné kousky ocenili. A pomohla nám i propagace. Tím, že tu byly věci, které se normálně jen tak nevidí, bylo atraktivnější o výstavě informovat,“ řekla kastelánka Kristýna Dvořáková. Dačice v létě přivítaly 6,7 tisíce lidí, od začátku roku dosud zhruba 11 tisíc.

Nejnavštěvovanější památkou jižních Čech byl o prázdninách zámek Hluboká, kam zamířilo přes 86 tisíc turistů, zámek Český Krumlov si v červenci a srpnu prohlédlo 81 tisíc lidí. Třetím nejvyhledávanějším objektem se stal zámek v Jindřichově Hradci s 28 tisíci návštěvníků a stálé oblibě se těší i hrad Landštejn na Jindřichohradecku, kam v létě zavítalo 21,5 tisíce výletníků.

Z Kašperku přešel do Vimperka

Možnost projít si šlechtické apartmány a salony však s koncem prázdnin neskončila, mnozí správci objektů navíc na podzim přichystali kulturní akce i netradiční prohlídky.

„V říjnu už k nám mohou lidé přijít jen o víkendech, ale od 26. října do 3. listopadu budeme mimořádně provádět každý den. Letošní sezona je o dva víkendy delší než obvykle, protože jsme díky Velikonocům otevírali už na konci března,“ připomněla Dvořáková z Dačic.

Jako hektickou označil svou první sezonu na zámku Vimperk jeho nový kastelán Zdeněk Svoboda, jenž objekt na Prachaticku spravuje od května. „Musel jsem se seznámit s novým systémem a navíc pokračují rozsáhlé práce při obnově horního zámku. To má velký vliv na naši činnost i samotnou podobu návštěvnického provozu. Musíme pravidelně řešit, aby se nikomu z turistů nic nestalo, aby stavební práce neohrozily mobiliář na trasách a podobně,“ uvedl Svoboda, který 19 let pracoval jako kastelán hradu Kašperk.

„Vstoupil jsem do nového prostředí státem spravované památky. Zámek Vimperk zároveň patří k nejrozsáhlejším areálům, Kašperk je proti němu hodně malý. Dalším specifikem bylo, že v týmu přibylo hodně nových lidí,“ zmínil Svoboda a pozval na akci 14. listopadu, kdy se do zámku přesune část programu literárního festivalu Šumava Litera.

Dřívější sídlo Schwarzenbergů v Hluboké nad Vltavou patří společně s Českým Krumlovem nebo Třeboní k zámkům s celoročním provozem, omezený zimní režim ale spustí až v listopadu.

Do té doby se mohou zájemci zúčastnit speciálních prohlídek hostinských pokojů s kurátorkou trasy Májou Havlovou. Ty budou v několika říjnových termínech, účast je možná po předchozí rezervaci.

Třeboňský zámek bude 29. října, 12. a 26. listopadu ve schwarzenberském sále hostit přednášky o zajímavých šlechtických osobnostech. Novohradské podzimní slavnosti na nádvoří tamního hradu zase 26. října přiblíží loveckou kynologii, práci sokolníků i osobnost Františka Ferdinanda d’Este.