Výstava za miliony má do Českého Krumlova znovu lákat turisty

Nově vzniklá galerie 3+ v krumlovských klášterech zahájila unikátní výstavu s názvem Sbírka ilustrací pro děti. Výstava byla založená jako součást oslavy třiceti let od zapsání města Český Krumlov na seznam světového dědictví UNESCO a představí se na ní více než 160 originálů dětských ilustrací od 22 nejvýznamnějších autorů z celého světa.

Výstava návštěvníkům představí necelou čtvrtinu největší mezinárodní sbírky dětské knižní ilustrace v Evropě, kterou město získalo od světoznámého nakladatele Otakara Božejovského von Rawennoff.

Tento nositel ceny Zlatého benátského lva za kulturní zásluhy založil spolu s ilustrátorem Štěpánem Zavřelem ve Švýcarsku jedno z nejúspěšnějších nakladatelství dětských knih na světě Bohem Press.

Město sbírku od Božejovského odkoupilo za jeden milion eur, tedy okolo 25 milionů korun. Částku by mělo splatit za pět let a značně by se na jejím uhrazení mělo účastnit i ministerstvo kultury, u kterého bude město žádat o dotaci.

„Město už od dob prvního porevolučního starosty Jana Vondrouše sní o tom, že bude městem kultury, v němž nebudou jen památky a festivaly, ale které bude vlastnit i nějakou zajímavou sbírku umění, čímž získá správný glanc. Dnes již mohu říct, že díky získání sbírky pana Božejovského se tato touha mohla konečně naplnit,“ uvedl Ivo Janoušek, místostarosta Českého Krumlova pro kulturu.

První etapa výstavy potrvá až do 30. října a návštěvníkům představí to nejlepší z dětské ilustrativní malby. Mezi vystavenými autory tak nechybí jména jako Józef Wilkoń, Jan Lenica, Štěpán Zavřel nebo krumlovský rodák Jindra Čapek.

Kompletní sbírka však čítá více než 600 maleb a kreseb a je možné v nich nalézt zástupce šestnácti zemí. Mimo zmíněných autorů sbírka obsahuje práce ilustrátorů z Francie, Ruska, Německa, Velké Británie, Chorvatska, nebo dokonce Jihoafrické republiky.

„Dá se říct, že návštěvník galerie se při průchodu výstavou seznámí s dětskou ilustrací napříč celou Evropou v rozmezí od 80. let 20. století až téměř k dnešku,“ okomentoval Janoušek. Od zakoupení a postupného vystavování tak rozsáhlé sbírky si zástupci města slibují větší zájem veřejnosti, který zvýší návštěvnost města.

Zárukou úspěchu jim může být proslulost Božejovského sbírky po celém světě. Ta se prezentovala jako mezinárodní výstava již v mnoha slavných muzeích, knihovnách a galeriích, jako je například Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Centre Pompidou v Paříži nebo pod záštitou japonské císařovny v Itabashi Ward Museum of Art v Tokiu a dalších třinácti nejvýznamnějších muzeích Japonska.

A právě Japonsko bylo v debatách o prodeji sbírky pro Krumlov největší konkurencí. Sám Božejovský přiznal, že sbírku v porovnání s japonskými nabídkami prodal výrazně pod cenou, neboť tamní tradice ilustrací je mnohem starší než ta česká. Japonci si tak ilustrací cení přirozeně více. Ve prospěch Krumlova však hrála jeho jedinečná atmosféra, která nakonec převážila i vyšší cenové nabídky.

Přibude ještě Hra fantazie

„Když jsem viděl prostory kláštera, hnedka jsem si je zamiloval. Pro vystavování ilustrací mají ideální prostorové dispozice. Navíc se to k sobě krásně hodí. Jsou to ilustrace pohádek v pohádkovém městě,“ vysvětlil Božejovský.

Následně ocenil, že zaměstnanci 3+ galerie jsou do projektu výrazně zapálení a to celé spolupráci výrazně prospívá. Výstava je pro lepší pochopení kontextu doplněná o sbírku prvních vydání 300 knih, ze kterých ilustrace pochází. Návštěvníci do nich mohou dle libosti nahlédnout a lépe tak pochopit příběh jednotlivých obrazů.

Tato složka bude v následujících týdnech ještě rozšířena o program Hra fantazie, který galerii zpřístupní také těm nejmenším návštěvníkům. Připravili ji tak, aby galerie plně dostála svému jménu.

„Pomocí šestnácti kartiček s úkoly budou děti zábavnou formou podrobně zkoumat vybrané ilustrace. Zároveň se díky tomu mohou lépe seznamovat s příběhem, který vyprávějí,“ vysvětlila Andrea Chuchlová, kurátorka výstavy.