Oprava Lazebnického mostu v Krumlově zkomplikuje dopravu i přístup turistům

Lazebnický most už „dožívá“. I na první pohled je to na něm vidět, v trámech jsou velké díry a celkově je dřevo ve špatném stavu. Radní se proto museli rychle rozhodnout a most, který vede z Latránu přes Vltavu směrem k náměstí Svornosti, nechat kompletně opravit.

Akce za 32 milionů korun začala v úterý, kdy dělníci na obou koncích mostu osadili zákazové značky i kovové ploty, aby už tudy lidé nemohli chodit. Pak budou stavebníci dál pokračovat na demontáži dřevěné mostovky či zábradlí.

„Mají to mít hotové snad až v květnu. Myslím si, že nás se zavřený most dotkne opravdu hodně. Ani ne tak kvůli zásobování, to stejně budeme jezdit přes Latrán, ale bude k nám chodit méně lidí,“ myslí si prodavačka jednoho obchůdku s krumlovskými suvenýry naproti zámeckým schodům.

„K nám právě zákazníci zamíří spíš, když jdou směrem z náměstí. Ale tím neříkám, že most nepotřebuje opravit. Určitě ano, už je opravdu v katastrofálním stavu,“ míní paní z obchodu.

Podle plánů krumlovské radnice omezí oprava Lazebnického mostu život ve městě na čtyři měsíce. „Právě proto jsme k rekonstrukci přistoupili mimo hlavní turistickou sezonu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman.

Pěší i řidiči tak od úterý musejí počítat s různými omezeními. Chodci se mohou nejrychleji z levého břehu Vltavy na pravý dostat přes nedalekou Jelení lávku.

„Řidiče čekají výraznější dopravní omezení. V ulici Latrán je nutné počítat s otáčením vozidel nebo jejich couváním. Na pravém břehu Vltavy bude doprava vedená podle stávajících pravidel, tedy ulicí Horní, na náměstí Svornosti, přes ulici Kájovskou, Širokou a Dlouhou do Radniční ulice a dále do ulic Masná a Parkán a před Lazebnický most,“ upozorňuje místostarosta Toman.