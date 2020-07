V Krumlově opraví hřbitov, smuteční síň navrhli jako prosklený altán

Městský hřbitov v České Krumlově opravovali naposledy před desítkami let a v současnosti je ostudou města. Do konce letošního roku na něm ovšem zahájí první práce, díky nimž bude opět důstojnější. Zástupci radnice chtějí začít opravou chodníků a v příštích letech postavit novou i obřadní síň. Celkově počítají s investicí v hodnotě desítek milionů korun.

Projekt už představilo pražské studio Projektil architekti na zasedání zastupitelstva.

„Obřadní síň už nevyhovuje. Celý hřbitov navíc kapacitně nestačí, takže se hroby umisťují tam, kde původně nebyly v plánu. To nepůsobí dobře. Cesty jsou už také dožilé, zeleně ubývá a vznikají nepříjemná zákoutí. Těch chceme areál zbavit,“ předznamenal Ondřej Hofmeister z Projektilu.

Právě s chodníky hodlá vedení radnice začít co nejdříve.

„Ještě letos bychom rádi upravili hlavní cesty v areálu, dále práce rozdělíme do etap. Bude potřeba uvést obřadní síň alespoň do minimálně důstojného stavu, což se snad podaří do několika měsíců. Ke stavbě nové smuteční síně bychom se mohli dostat přibližně za čtyři roky,“ uvedl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann.

Podle jeho slov si opravy areálu v příštích letech vyžádají zhruba 79 milionů korun. „Přestože to momentálně není možné, doufáme, že si časem jako město budeme moci sáhnout na dotace na hřbitov. Také věříme, že nové parkoviště by mohla zajistit vedlejší bytová výstavba, takže tady bychom taky mohli ušetřit,“ doplnil. Změnami má navíc vzniknout rezerva pro areál na další desítky let.

Rozbitý asfalt tak v příštích měsících nahradí dlažba se vzorem. V urnovém háji by se nově mohlo šlapat po travnatých přírodních cestičkách jen s vydlážděným základem. Projekt počítá s doplněním zeleně do všech částí, nabízí se zasadit javory, buky či lípy.

„Stromy mají pomoci utvořit atmosféru celého místa, ale zároveň nesmí překážet. Člověk by měl stále poznat, že je na hřbitově, a ne v parku,“ vysvětlil architekt Hofmeister. Náklady na chodníky a zeleň budou podle odhadů necelých 27 milionů korun.

Návrh areálu není konečný

Nově se podle projektu hřbitov rozšíří o louku se stromy, která vyhoví dnešním alternativním trendům pohřbívání, například ke stromům. Má vzniknout na jižním cípu nad řekou. Právě tam architekti umístili i novou obřadní síň. Navrhli ji jako prosklený kruhový altán, jenž bude stát na pahorku místo současného památníčku. Stříškou se propojí se zázemím, které bude u ulice. Vznikne tak podloubí jako jakýsi chráněný prostor při obřadech.

Veškerá komunikace a domlouvání rozloučení se bude odehrávat v tomto zázemí, které pojme kanceláře pro správu hřbitova. „Byla by tam ještě jedna menší obřadní síň. Malé pohřby by mohly ve větším altánu působit neintimně. Navíc to umožní uskutečnit dva obřady zároveň,“ dodal Hofmeister s tím, že altán sice bude prosklený, ale bude možnost zatažení průhledů. Navíc prostor nabídne více variant uspořádání lavic podle potřeby a počtu příchozích.

Někteří však upozornili, že jim navržená síň a zázemí přijdou nepraktické. Ohradila se třeba vedoucí správy hřbitova Petra Vošalíková Cimerhanzlová.

„Z hlediska provozních věcí se mi nelíbí, že tam nevidíme oddělenou část pro pozůstalé a další smuteční hosty. My budeme pohřby připravovat, vozit květiny, rakve a do to se budeme motat s rodinou zemřelého. Tyhle dva světy, rodina a příprava, by měly být oddělené, z jedné strany mají přicházet hosté, z druhé strany máme chystat. Odrazí se to i v nákladech, bude více manipulace. Podle mě tato varianta není technicky možná,“ sdělila své obavy Vošalíková.

Pro oko laika je podle ní návrh jistě nádherný. „Ale není dobré, aby hosté jednoho pohřbu museli koukat na rakev z předchozího a pak nadcházejícího obřadu. Co se týče dvou síní, větší a menší, stále platí, že mnoha lidem jde především o cenu, za kterou mohou pohřeb uspořádat. Já nabízím kalkulaci a předpokládám, že pokud lidé uvidí nižší cenu u menší síně, řeknou si, že se do ní nějak vejdou,“ upozornila dále vedoucí.

Návrh areálu není konečný. Vedení města bude s architekty dále spolupracovat a studii upravovat podle námitek a připomínek.