Českobudějovický advent nabídne kluziště, stánky i punč zvaný Samsonova síla

Adventní městečko: vánoční tržiště, altán, zvonička, řemeslná ulička, perníková věž s rozhlednou, vyřezávaný betlém - 18. 11. – 6. 1. denně od 10.00 do 22.00 (od 25. 12. do 6. 1. v povánoční variantě).

Kluziště kolem Samsona: 22. 11. – 6. 1. denně od 10.00 do 21.00 (pátek a sobota do 22.00, neděle do 20.00)

Vyhlídková terasa:

18. 11. – 6. 1. denně od 10.00 do 22.00

Vyhlídkové kolo:

18. 11. – 6. 1. denně od 10.00 do 21.00

Dětský kolotoč:

18. 11. – 6. 1. denně od 10.00 do 20.00

Ježíškova dílna s řemesly: 1. 12. – 22. 12. 2024, po–pá od 14.00 do 18.00, so–ne od 11.00 do 17.00

Vánoční hvězda – soutěž: 27. 11. – 19. 12.

Vyřezávaný betlém:

18. 11. – 6. 1.

Zvonek přání:

18. 11. – 6. 1.

Vánoční fotopoint:

22. 11. – 6. 1.

Adventní pódium:

26. 11. – 6. 1.