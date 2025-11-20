Desítky zraněných při srážce vlaků na Českobudějovicku, z toho pět těžce

Nehoda se stala kousek za stanicí Zliv ve směru na Plzeň. Nahlášena byla na operační středisko záchranné služby v 6:19. Na místě zasahují všechny složky IZS.
Hned od prvních okamžiků bylo jasné, že na místě bude více zraněných, proto bylo k nehodě vysláno sedm pozemních posádek jihočeských záchranářů a letecká záchranná služba.
„Podle prvních informací z místa zásahu jsou na místě dva těžce zranění a okolo čtyřiceti lehce zraněných osob,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Petra Kafková.
Zdravotníci pokračují v třídění a ošetření zraněných. Na místě jsou dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných osob. Hasiči vyslali k nehodě také psychologa HZS Jihočeského kraje.
Nemocnice České Budějovice aktivovala traumaplán. Přijímá a ošetřuje zraněné. Akutní provoz nemocnice není omezený.
Příčina srážky zatím není známá
„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ sdělil dále Kavka.
Příčina srážky zatím není známá. Kavka doposud neupřesnil, jak se nehoda stala. Jestli jde o o čelní střet, nebo třeba jeden z vlaků narazil do stojící soupravy.
Server Zdopravy.cz uvádí, že pravděpodobně došlo k tomu, že rychlík projel návěstidlo zakazující jízdu.
Jan Kučera z Drážní inspekce pro Českou televizi uvedl, že v jednom z vlaků shodou okolností cestoval jeden z inspektorů.
Na místo nehody míří také hejtman jihočeského kraje Martin Kuba.
Omezení potrvá nejméně do oběda
Jak dlouho omezení provozu na trati potrvá, zatím není jasné. Podle webu Českých drah je v omezeném rozsahu zajištěna náhradní autobusová doprava v kyvadlovém režimu mezi stanicemi České Budějovice - Dívičice, autobusy a vlaky na sebe vzájemně nečekají. Cestující využijí následné spoje.
Odřeknuty jsou prozatím tři rychlíky. Podle předběžných odhadů mimořádnost potrvá do 11:30. Čas se ale ještě může změnit.
Vlaky se střetly mezi stanicemi Zliv a Dívčice.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz