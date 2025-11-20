Desítky zraněných při srážce vlaků na Českobudějovicku, z toho pět těžce

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Podle aktuálních informací přijala českobudějovická nemocnice pět těžce zraněných, dalších asi 40 lidí má lehká zranění. Provoz na trati České Budějovice - Plzeň je zastavený.

Nehoda se stala kousek za stanicí Zliv ve směru na Plzeň. Nahlášena byla na operační středisko záchranné služby v 6:19. Na místě zasahují všechny složky IZS.

U Zlivi na Českobudějovicku se srazil osobní vlak s rychlíkem. Na místě jsou čtyři desítky zraněných, dva těžce. (20. listopadu 2025)

Hned od prvních okamžiků bylo jasné, že na místě bude více zraněných, proto bylo k nehodě vysláno sedm pozemních posádek jihočeských záchranářů a letecká záchranná služba.

„Podle prvních informací z místa zásahu jsou na místě dva těžce zranění a okolo čtyřiceti lehce zraněných osob,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Petra Kafková.

Zdravotníci pokračují v třídění a ošetření zraněných. Na místě jsou dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných osob. Hasiči vyslali k nehodě také psychologa HZS Jihočeského kraje.

Nemocnice České Budějovice aktivovala traumaplán. Přijímá a ošetřuje zraněné. Akutní provoz nemocnice není omezený.

Příčina srážky zatím není známá

„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

„Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ sdělil dále Kavka.

Příčina srážky zatím není známá. Kavka doposud neupřesnil, jak se nehoda stala. Jestli jde o o čelní střet, nebo třeba jeden z vlaků narazil do stojící soupravy.

Server Zdopravy.cz uvádí, že pravděpodobně došlo k tomu, že rychlík projel návěstidlo zakazující jízdu.

Jan Kučera z Drážní inspekce pro Českou televizi uvedl, že v jednom z vlaků shodou okolností cestoval jeden z inspektorů.

Na místo nehody míří také hejtman jihočeského kraje Martin Kuba.

Omezení potrvá nejméně do oběda

Jak dlouho omezení provozu na trati potrvá, zatím není jasné. Podle webu Českých drah je v omezeném rozsahu zajištěna náhradní autobusová doprava v kyvadlovém režimu mezi stanicemi České Budějovice - Dívičice, autobusy a vlaky na sebe vzájemně nečekají. Cestující využijí následné spoje.

Odřeknuty jsou prozatím tři rychlíky. Podle předběžných odhadů mimořádnost potrvá do 11:30. Čas se ale ještě může změnit.

Vlaky se střetly mezi stanicemi Zliv a Dívčice.

