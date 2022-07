Zamřížovali dům v centru Budějovic, který bezdomovci změnili na squat

Do místa v centru Českých Budějovic se stahovali lidé bez domova, často i závislí na drogách a podobně. A situace se tam poslední dobou horšila.

Teď však nastal zásadní zlom. Zástupcům města se před časem podařilo dohodnout s novým majitelem objektu v ulici Karla IV. a v úterý ráno tam nechali za účasti městské policie zamřížovat oba vchody.

„Tím by pro nás mohl příběh tohoto domu skončit. Dál to bude především na majiteli. Mimo jiné přislíbil, že uhradí také instalaci mříží. My ale samozřejmě budeme dál sledovat, jak se bude vše vyvíjet a zda objekt trvale přestane sloužit jako squat,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Nepříjemnou situací se zabýval několik měsíců. Když tam v úterý strážníci, zástupci města a organizace Prevent přišli, ještě odsud vyprovodili jednoho člověka, který tam přebýval. Ten se nechtěl zabraného místa vzdát a hlásil, že by se chtěl vrátit.

„Prevent (organizace, která se stará o drogově závislé, pozn. red.) nám v tom hodně pomohl. Už s předstihem na místě avizoval, že objekt zamřížujeme, a proto tady zůstal jen jeden člověk,“ vysvětlil Chovanec.

Uzavření budovy předcházelo i jednání s novým majitelem domu. Ten minulý sídlil až v USA, nový je z Čech, takže to bylo v tomto ohledu snadnější. Dům bude zabezpečený i z druhé strany, takže by se tam už opravdu nikdo neměl dostat. V budoucnu by se pak zchátralý objekt na atraktivním místě jen kousek od náměstí Přemysla Otakara II. mohl dočkat kompletní rekonstrukce.

Zástupci města budou nyní také sledovat, zda uzavření budovy odradí některé lidi bez domova od dlouhodobého pobytu v centru, kde se jich v poslední době zdržuje několik desítek.

Stejnou záležitost řešili zástupci radnice také v dalším domě, tentokrát na Pražském předměstí v Otakarově ulici. I tam už je vstup zabezpečený.

„Někteří se tam i přesto dobývali. Šplhali nahoru a dovnitř se dostali přes okna v prvním patře. I ty tak musíme zajistit pravděpodobně OSB deskami,“ přidal Chovanec.

„Od začátku roku jsme v Otakarově ulici řešili desítky událostí, často se to týkalo narušování veřejného pořádku,“ spočítal nedávno mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.