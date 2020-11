Letiště u Českých Budějovic by mohl s centrem města spojit vlak

Vyraz autem, pokračuj vlakem a ušetři své nervy v českobudějovických ulicích. Tak by mohl znít v budoucnu motivační slogan pro přijíždějící do krajského města. Mnozí řidiči už si možná vyzkoušeli, jaké to je, nechat auto za Prahou a do hlavního města pak bez potíží dojet po železnici.

Podobnou věcí se nyní zabývá Správa železnic (SŽ) i pro České Budějovice. Tedy kromě jiného. Připravuje studii, která řeší kompletní dokončení a vylepšení železničního uzlu v krajském městě.

„Postupně doděláváme stavby na modernizaci koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi, a tak chceme mít jasno také o konečné podobě uzlu,“ potvrdila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

„Do města mohou řidiči dojet vlakem“

Jedním z bodů je i prověření možnosti využití železnice rovněž jako součásti vnitroměstské dopravy. „Sám jsem to SŽ navrhoval. Jde o to, zjistit, zda by bylo možné v blízkosti železnice v okolí Budějovic vytvořit záchytná parkoviště. Tam by řidiči mohli svá auta odstavit a dál jet do města vlakem. Záleží také na tom, zda by o to měla Správa vůbec zájem a vycházelo jí to také ekonomicky,“ vysvětlil Viktor Lavička, náměstek primátora pro dopravu. Šlo by například o směry ze Zlivi, Hluboké nad Vltavou, Borovan či Boršova nad Vltavou.

Co má zjistit studie - zajištění kapacity uzlu pro osobní i nákladní dopravu

- obnova a využití kontejnerového terminálu Nemanice ČB

- modernizace jižního výjezdu z ČB ve směru do H. Dvořiště

- zklidnění lokalit a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v prostoru přejezdů

- kolejové napojení Letiště ČB

- koordinace s investicemi města ČB, Jihočeského kraje a ŘSD

- řešení přednádražního prostoru

- zajištění zázemí pro potřeby provozovatele dráhy

- prověření možnosti využití železnice jako součásti vnitroměstské dopravy

Když bude nyní SŽ studii zpracovávat, byla by podle Lavičky škoda nevyužít i tuto možnost. Na samotném nádraží v Budějovicích by pak mělo začít sloužit páté nástupiště, které by mohlo fungovat právě pro potřeby vnitroměstské dopravy. Posuzovat by se mělo i to, zda jsou koleje a vlaky do budoucna vhodné i jako MHD pro širší českobudějovickou oblast.

Vlečka na letiště

Další záležitost, kterou se bude studie zabývat, už byla na stole před čtyřmi lety. Je to provoz vlaků na Letiště České Budějovice. Tam totiž vede vlečka a v roce 2016 se řešilo, že by odtud mohli cestovat sportovci, kteří přiletěli z olympiády v brazilském Riu a vlakem by pokračovali na akce v Lipně nad Vltavou, kde byl olympijský park.

Zatím řešení této trasy není nutné, protože na letišti je minimální provoz. Nešlo by však zřejmě jen o převoz osob, ale i nákladu. Vlečka je dlouhá 4,2 kilometru a odbočuje z trati České Budějovice – Černý Kříž ve stanici Boršov nad Vltavou. Příležitostně se využívala pro nákladní dopravu. České dráhy už dříve požádaly Drážní úřad o licenci na osobní dopravu, po jejím získání tam mohou jezdit také lidé. Provozem se zabývala i krajská společnost Jikord, která organizuje veřejnou dopravu v jižních Čechách.

„Z nádraží v Budějovicích je délka tratě přibližně 12 kilometrů, reálná jízdní doba je 30 minut a po úpravách 20 minut. V případě rekonstrukce vlečky by se mohla dále zkrátit až na 15 minut,“ stojí v dokumentu Jikordu. Na letiště by mohly jezdit motorové jednotky RegioNova. Na letišti je provizorní nástupiště, v případě rozšíření železniční dopravy by bylo nutné vybudovat klasickou zastávku.

Další zajímavostí pak je možné opětovné plné zprovoznění terminálu pro kontejnery u železnice v Nemanicích. Vážně o tom zástupci drah i Správy železnice jednali už před pěti lety. Cenu úprav vedoucích k otevření areálu odhadovali na sto milionů korun.

Nádraží by mělo být hotové do konce roku 2022

Celkově však prozatím nelze upřesnit, kolik by dokončení železničního uzlu spojené s dalšími novinkami stálo. „Jsme ve fázi zadávacího řízení na zhotovitele studie, nelze v tuto chvíli upřesnit informace týkající se nákladů ani harmonogramu,“ dodala Pistoriusová.

Na podobné záměry je nyní vhodná doba, protože aktuálně stavaři kompletně rekonstruují nádražní budovu, což bude stát 690 milionů korun. Hotovo má být do konce roku 2022. Toto je investice SŽ, ale úpravy tam chystá i radnice. „Určitě je to potřeba spojit s proměnou přednádražního prostoru, aby i tam byly například nové chodníky a podobně,“ doplnil Lavička.

Další zásadní akcí související s nádražím je vybudování tunelu pod ním, který má spojit zanádražní komunikaci na okraji Pětidomí a křižovatku s Mánesovou, Nádražní a Průmyslovou. Tato stavba se plánuje už roky, ale zatím je stále v nedohlednu. Je přitom důležité, aby fungovala, až bude v provozu dálnice kolem Budějovic. Pod nádražím a železnicí je v plánu také vybudování podchodu pro pěší mezi centrem a Suchým Vrbným.