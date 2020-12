Budějovický rozpočet cílí na investice do silnic, škol i podporu klubů

Peněz bude méně. To už je teď jisté. Přesto nechce vedení budějovické radnice rušit nebo omezovat plánované investice. Potvrzuje to návrh rozpočtu pro příští rok, který ale ještě může ovlivnit rozhodnutí poslanců a senátorů.

„Pokud bychom vlivem posledního výsledku hlasování Sněmovny snížili příjem města o dalších 219 milionů korun, jak vyplývá z výpočtu ministerstva financí, zůstaly by v městské pokladně řádově jen minimální finanční rezervy,“ přiznává náměstek primátora pro finance Petr Holický (ANO).



Důvodem je kontroverzní daňový balíček, který má zasáhnout rozpočty krajů i obcí. Podle předběžných propočtů pro rok příští se výnosy z nepřímých daní v Budějovicích vrátí do čísel před rokem 2018, tedy na úroveň zhruba 1,4 miliardy. Celkové příjmy pak mají meziročně klesnout o 6,3 procenta na 2,2 miliardy.

„Připravovali jsme ten materiál ještě předtím, než byla na stole informace o novém daňovém balíčku. Uvidíme, jak to s ním nakonec dopadne, může se ještě vrátit znovu do Sněmovny. Ta věc by ale byla pokusem o zavraždění celé řady českých měst,“ zlobí se náměstek primátora Juraj Thoma (HOBP).

Výhodou Budějovic jsou právě finanční rezervy z minulých let, které bude nyní nutné zapojit. Podle vedení radnice si navíc město může vzít i výhodný úvěr.

Tyto zdroje by společně s penězi z fondů rezerv či financování vodohospodářského majetku měly v příštím roce pokrýt plánovaný schodek zhruba 450 milionů korun.

Vedení města má jeden hlavní cíl. „Investice stejně jako stát brzdit nechceme, alespoň prozatím, protože si myslíme, že v současné situaci je to důležité pro zachování hospodářství v makro i mikroměřítku,“ vysvětlil Holický, podle kterého se objem peněz na investice zvedl o 41 milionů korun na 704 milionů.

Finance půjdou do řady oblastí. V případě dopravy vznikne za 20 až 30 milionů korun okružní křižovatka, která je první důležitou stavbou pro propojení ulic Branišovská a Na Sádkách.

„Bude pokračovat příprava parkovacího domu u sportovní haly, práce na rozšíření parkovacích zón směrem na jih a významnou akcí je i dopravně informační a řídící centrum. To vznikne v areálu dopravního podniku za 120 milionů korun, přičemž bychom mohli dostat dotaci až ve výši 80 procent. Je to zásadní projekt pro řízení dopravy ve městě. Chceme, aby v roce 2022 fungovalo,“ popsal náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Zklidnění dopravy v centru

Po vybudování parkovacího domu chce město další chystat na parkovišti v ulici Boženy Němcové u fotbalového stadionu. Dalším cílem, který stojí i v koaliční smlouvě, je zklidnění dopravy v centru.

Město už má na stole možné scénáře a pro jeden z nich se chce rozhodnout s cílem zamezit zbytečnému projíždění aut historickým centrem. Za 14 až 15 milionu pak vznikne náhradní zastávka v prostorách bývalého přístřešku na Pražské třídě. Práce mají podle Lavičky odstartovat na konci roku 2021 a skončit na začátku toho příštího.

Rozpočet počítá také se stavebními úpravami základních a mateřských škol v hodnotě 75 milionů korun.

„Dále je to například rekonstrukce mostu na Sokolský ostrov za více než 30 milionů korun, zahájení rekonstrukce a dostavby objektu městské policie v Haškově ulici, kde je připraveno také 30 milionů,“ vyjmenoval Holický. Na řadu z těchto projektů chtějí radní získat dotace.

Víc peněz má příští rok zamířit do kultury. Vedení města odsouhlasilo navýšení objemu financí na grantové výzvy z 5,4 milionu na deset.

„Reagovali jsme také na současnou situaci a provedli několik změn. Nově bude možné získat finance, i když bude nutné akci streamovat. Zároveň chceme podpořit klubovou scénu, a tak bude možné čerpat i na výdaje typu nájemné či energie. Cestovní ruch a kultura trpí kvůli koronaviru nejvíce a dlouhodobě jsem přesvědčen, že finance na tuto oblast nejsou odpovídající. Informace budeme zveřejňovat na webu města,“ odůvodnil Juraj Thoma.

Podle něj se naopak seškrtali peníze jinde, jeden milion korun například nezamíří na radniční ples.

Radní teď vyhlížejí, jak dopadne situace okolo příjmů z daní. „Město může případně počítat i s rozšířením úvěrů, přesto bude ohroženo brzké zahájení některých velkých investičních projektů, jako je nová budova pro Jihočeské divadlo. Zvažovat budeme i časové rozvolnění i těch budoucích menších,“ naznačil Holický možný scénář.

Návrh rozpočtu budou s koncem roku ještě projednávat zastupitelé. MF DNES oslovila některé opoziční, kteří se s materiálem v současné době seznamují včetně Jana Hoška (Piráti).

„Trochu mě mrzí, že se při jeho přípravě více nediskutuje s opozicí. Větší spolupráci bychom uvítali, i když chápeme, že chce vedení města prosazovat své koaliční záměry. Je to důležitý dokument, kterému věnujeme pozornost,“ sdělil Hošek.