Park mezi budějovickými sídlišti se rozšíří. Chceme více stínu, radí lidé

Po skateparku se prohání kluci na koloběžkách, o kousek dál si hrají děti na hřišti a rodiče na ně dohlíží ve stínu kavárny. V budoucnu by park 4Dvory mezi českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava mohl nabídnout ještě víc.

„Plocha je v územním plánu nezastavitelná. Proto tady nic jiného než park nebo stavby, které s ním souvisí, být nemůže,“ upozornil předseda komise pro architekturu a územní rozvoj Miroslav Vodák na úvod veřejného setkání. Přilákalo zhruba 30 místních, kteří si postupně prošli jednotlivé části parku a navrhovali nejrůznější změny a novinky.

Radnice chce nyní především zjistit, co by lidé v rozšířené části chtěli. Už při veřejném projednávání žádali více míst, kde bude možné se schovat před sluncem. Mladší by uvítali zvětšení skateparku, kde je neustále plno, nebo sportovní hřiště.

„Rozšířila bych skatepark, chodí tam hodně lidí a připadá mi příliš malý. Zároveň bych přidala nějaké lavičky a mohly by tam být třeba fontánky na pitnou vodu, protože v blízkém okolí není obchod,“ svěřila se 23letá Petra Hejdusová, která žije nedaleko odtud, na největším českobudějovickém sídlišti Máj. Tam bydlí přibližně 20 tisíc lidí.

„Mně by se líbilo něco na způsob workoutového hřiště. Já zatím parkem většinou jen procházela, ale do budoucna ho s dětmi budu využívat více. Proto ocením i nějaké příjemné posezení. Uvítala bych i více stromů nebo keřů,“ přidala 25letá Denisa Štrajtová ze sídliště Máj.

Právě sázení stromů je ale v této lokalitě problém. „Půda není vhodná pro to, aby tu byly vzrostlé stromy. Když kopnete deset centimetrů pod zem, narazíte na štěrk. Ve zdejších geologických podmínkách to jednoduše není možné. Pokud se v okolí objeví strom, je potřeba mu udělat vyvýšené místo. Park by proto měl zůstat v podobném stavu, v jakém je,“ vysvětlil Vodák.

Dotazník je na webu města

Obyvatelé města mohou nyní vyjádřit svůj názor přes internet. „Na webových stránkách c-budejovice.cz máme připravený dotazník, který se stane podkladem pro přípravu projektové dokumentace. Zájemci jej mohou vyplňovat online do konce června,“ vyzval náměstek primátora Ivo Moravec. Odkaz je hned na hlavní stránce městského webu.

Areál, jehož rozloha je 2,8 hektaru, by se měl zvětšit o přibližně 2,5 hektaru směrem k hokejovému centru Pouzar a Vrbenským rybníkům. Tímto směrem by mohla vést lávka přes spojku Husovy třídy a ulice E. Rošického. Autorem bude ateliér M&P Architekti, který za původní projekt z roku 2014 získal několik ocenění včetně German Design Award 2020.

„Zhruba třikrát ročně se na to místo jedeme podívat, abychom viděli, jak žije. Byli jsme tam zrovna na začátku června. Mimo jiné mě potěšilo, že dál funguje systém u mokřadních rostlin, kde se zadržuje dešťová voda. Na pokračování se těšíme. Největší výzvou bude udržet standard, který jsme vytvořili, a zároveň přirozeně navázat na strukturu parku,“ shrnul Petr Velička z ateliéru M&P Architekti, s nímž se na projektu podílel také architekt David Prudík.

Zvětšení by mělo vyjít na 15 až 20 milionů a radnice chce získat na polovinu této částky dotaci.

Město zvažuje zřízení pozice městského zahradníka

Při setkání ale lidé řešili i současnou podobu území, kde bylo v minulosti vojenské cvičiště. Zajímalo je například, proč se tam na některých místech seče tráva, když to není nutné a zeleň ochlazuje město v době vysokých teplot.

„Každý park má plán, který doporučuje, jak se o něj starat. O tenhle musíte pečovat jinak než o Sokolský ostrov. Nechci kritizovat, ale lidé, kteří se občas o parky starají, vezmou sekačku a dvakrát za rok to nějak posečou. Šlo by to dělat lépe. Město proto zvažuje zřízení pozice městského zahradníka nebo krajináře, který by měl na starost ty nejpodstatnější parky,“ reagoval Vodák.

V areálu jsou kromě skateparku také hřiště pro děti, prvky pro seniory či kavárna. Vedení radnice současné nájemkyni letos prodloužilo smlouvu o další dva roky. Na přilehlých pozemcích se v posledních letech staví bytové domy a městské byty tam chce při ulici E. Rošického vybudovat i radnice.