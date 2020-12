V Budějovicích roste čtvrť pro 2,5 tisíce lidí, budou tam školka i park

S touto vizí má počítat a vše zohlednit nový územní plán, který je právě ve výrobě. Ve skutečnosti může být lidí mnohem více.

MF DNES zmapovala město, aby představila, na kterých místech se budoucí „Budějčáci“ zabydlí. Nárůst o zhruba 15 tisíc lidí, to je pro představu celý Český Krumlov plus okolní vesnice. Kam se všichni vejdou a co to udělá s dopravou?

Velký potenciál a také prostor je na východě města za kolejemi. Už před pár lety si toho všimli developeři ze Slovenska. Hodlají v Českém Vrbném vybudovat úplně novou čtvrť. Žít tam může až 2,5 tisíce lidí, tedy jako v malém městě.

A v bývalém průmyslovém areálu naproti celnímu úřadu už se pracuje. Místo je připravené pro vybudování prvního bloku budov. V počáteční fázi rezidenčního projektu Dubičný potok vyroste 229 bytů. Název čtvrť získala podle potoka, který místem protéká.



Domy budou mít až 14 pater

Součástí se má stát i školka, obchody, silnice, sportoviště a další občanská vybavenost. Centrem zástavby se stane jezírko s parkem nedaleko bývalých tiskáren, kolem pak budou bytovky v několika blocích od pěti až po 14podlažní.

Celá nová čtvrť s náměstím bude sevřená právě Vrbenskou a z druhé strany Rudolfovskou třídou. Obě důležité komunikace má navíc propojit nová silnice. Samozřejmostí bude i cyklostezka, která už místem zčásti vede nyní. „Platí, že v konečné fázi by tam mělo stát přibližně tisíc bytových jednotek,“ upřesnil už dříve Josef Peterka, zástupce investora.

Důležité je, že čtvrť Dubičný potok roste na takzvaném brownfieldu. To je místo, které není dostatečně využívané, je zanedbané a většinou pozůstatkem nějakého průmyslového závodu. Projekt tak nezabere například pole či jinou zeleň.

Náměstek primátora Juraj Thoma, který má na starost strategický i územní plán (ÚP) potvrdil, že právě v této východní části města bude přibývat nejvíce obyvatel. Počítat s tím bude i nový ÚP. „Jako brownfield je tam opravdu velká plocha, která se může rozvíjet. Navíc budoucí územní plán města by tam měl umožnit i stavbu výškových budov,“ upozornil Thoma.

Zatímco developer má vybudovat nové propojení Rudolfovské a Vrbenské, město poblíž plánuje vlastní akci. „V blízkosti čerpacích stanic na Rudolfovské u výjezdu z Hlinska a Vráta bychom chtěli i ve spolupráci s krajem vybudovat kruhovou křižovatku,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.

Zájem o Husovu kolonii

Na východě Budějovic jsou ale i jiná místa, kde velmi pravděpodobně porostou další bytové domy. Mělo by to být například v Husově kolonii. Tam se před nedávnem do nové bytovky nastěhovali nájemníci a v jeho blízkosti mají být další.

„A vím o jedné novince, v místě by měli zrušit vysílač, kolem kterého je ochranné pásmo. Lze tedy předpokládat, že tam budou mít developeři rovněž zájem o stavbu. Ten je v Husově kolonii dlouhodobě opravdu velký,“ potvrdil Juraj Thoma. Postupně tam mizí zahrádky a nahrazují je rodinné domy.

Průmyslové areály se podle něj budou více přesouvat k budoucí dálnici a sjezdům z ní, a tak se mohou ve městě uvolnit i další místa.

Rozrůst by se mohla i na první pohled zastavěná Havlíčkova kolonie směrem k Mladému. U Mlýnské stoky jsou garáže a rovněž část opuštěných pozemků. I tam má být v budoucnu několik bytovek, pokud se podaří vykoupit všechny potřebné plochy.

„110 tisíc obyvatel je mírně optimistický odhad“

A obyvatelé se budou určitě stěhovat i mezi sídliště Máj a Švábův hrádek, kde má dál pokračovat budování bytových domů. Město tam také hodlá postavit novou silnici, která obě lokality propojí. Starousedlíci žijící nedaleko ve Čtyřech Dvorech z toho mají obavy. Už poslední masivní výstavba u vysokoškolských kolejí dopravně extrémně zatížila místo, které na to není připravené.

Jednotlivé bytovky pak vyrostou i uvnitř sídlišť v různých prolukách a podobně. „Těch 110 tisíc obyvatel je takový mírně optimistický odhad, který jsme udělali na základě dvou různých výpočtů a odborných pohledů,“ podotkl Thoma.

Podle něj už dnes mají Budějovice mnohem více obyvatel, než je oficiální číslo. „Problém je, že zde nemají trvalé bydliště, přitom kompletně využívají infrastrukturu a služby města,“ prohlásil.