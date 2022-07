Kotvu povede stejný tým jako Háječek, na provoz kina přispěje město dotací

Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, která se nyní stará i o chod letního kina Háječek, bude novým provozovatelem kina Kotva v Českých Budějovicích. Po drobných odkladech ji vybrala rada města. V soutěži s druhým uchazečem jim k vítězství pomohl hlavně ucelený koncept a předešlé zkušenosti.

Okolnosti výběrového řízení ale nyní vzbuzují rozpaky. Radnice totiž nejdřív zamítla žádosti obou uchazečů o pronájem, protože na financování kina, jehož součástí je i kavárna, počítali s dotací na provoz od města ve výši 1,5 milionu korun.

„Po vzoru například Třeboně jsme chtěli, aby se kino Kotva zcela ekonomicky osamostatnilo a město ho již dále nemuselo dotovat. Žadatelé tak dostali týden na předělání svých žádostí,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice, OPB).

Členové asociace ale pomocí grafů a podrobným představením svého záměru zástupcům radnice vysvětlili, že bez pomoci od města nemůže malý biograf ekonomicky konkurovat dvěma pobočkám sítě multikin. Politiky také ujišťovali, že podpora kina bude navíc i dobrou vizitkou pro město samotné.

„Doufali jsme, že to zvládnou bez nás, ale ukázalo se, že to nejde. Problémem jsou rostoucí ceny energií, nejistota ohledně covidu, popularita streamovacích služeb nebo konkurence jiných kin ve městě,“ sdělil Thoma. Rada města nakonec vítězům výběrového řízení dotaci přiklepla.

Tento krok ale začala část lidí kritizovat na sociálních sítích. Přidal se k nim i bývalý provozovatel kina Jan Turinský, který si Kotvu pronajímal posledních 15 let.

„Do výběrového řízení jsem se nepřihlásil proto, že bylo vypsané bez dotace. Za takových podmínek ale kino provozovat nejde. Dost mě tedy překvapilo, když jsem se dozvěděl, že nový provozovatel dotaci nakonec dostane,“ rozčílil se Turinský s tím, že kdyby byla dotace součástí výběrového řízení, ucházelo by se o provoz kina daleko více lidí.

Turinský tím zřejmě narážel na fakt, že o pronájem kina se hlásili pouze dva potenciální zájemci. K vítěství pak asociaci dopomohl zejména ucelený podnikatelský záměr a předešlé zkušenosti.

„Vyhráli to díky jasnému konceptu. Konkurent například nepřipravil domyšlený provoz občerstvení, měl i malé personální možnosti a chyběly mu podobné zkušenosti,“ vypočítal Thoma s tím, že radnice nechtěla pronajmout kino na sedm let někomu, kdo by z toho mohl být po pár měsících nešťastný.

Postup městské rady kritizují i opoziční zastupitelé. „Udělení dotace nezávisí jen na radě, musí ho schválit zastupitelé a ti o tom zatím nejednali. Pokud ale město změnilo názor a chce dotaci na kino poskytnout, mělo by se stávající výběrové řízení zrušit a vypsat nové se stejnými podmínkami pro všechny uchazeče,“ naznačil Petr Maroš (ODS) a dodal, že sám nesouhlasil s ukončením smlouvy s bývalým provozovatelem.

Takové nařčení ale členové městské rady odmítají. „Kdyby si všichni přečetli zadání výběrového řízní, tak by věděli, že tam žádná podmínka na provoz bez dotace není. To, že se kino bude provozovat bez finanční podpory města, bylo pouze naše přání, nikoliv podmínka. Nevidím tedy žádný důvod k vyhlášení nového výběrového řízení. Podmínky byly jasné a stejné pro všechny uchazeče již od samého začátku,“ ohradil se Thoma.

Připravují Baby club i program pro seniory

Podobně to vidí i noví nájemci kina, kteří se už pustili do přípravných prací. „Máme v plánu otevřít kino pro ještě širší část veřejnosti. Chystáme třeba Baby club. To bude znamenat, že se v sále při promítání nikdy zcela nezhasne a tak nějak se bude počítat s tím, že tam bude občas někdo chodit, brečet nebo mluvit,“ přiblížil jednu z novinek Daniel Habrda, předseda Asociaci jihočeských audiovizuálních umělců s tím, že obnoví i Filmový klub, který v kině fungoval již v minulosti. Tyto i jiné akce by podle něho mohly přilákat řadu nových diváků.

Filmy ale nebudou tím jediným, na co budou lidé do Kotvy chodit. Nový provozovatel má v plánu promítací sál využívat i na cestovatelské přednášky, různé besedy, výstavy, autorská čtení, přehlídky nebo festivaly. Plánují i spolupráci se školami a domovy pro seniory, pro které by rádi připravovali speciální program na míru.

Pokud tedy půjde nyní vše podle plánu, mohlo by se ve své nové podobě kino otevřít 1. září. Sami provozovatelé jsou ale s potvrzením tohoto data opatrní.

„Jsme tu teprve pár dní a rozkoukáváme se. Čeká nás ještě spousta práce, do toho stále běží program letního kina, kterému se letos daří, tak je toho opravdu hodně. Určitě se ale budeme snažit, abychom to všechno stihli co nejdříve,“ doplnil Habrda