Podivné okolnosti farářova zranění. V bytě, kde měl psa, mu měl zmizet penis

O události informoval jako první server Blesk.cz.

„Byla jsem tam a přivolala mu pomoc přes linku 112. Vůbec nevíme, co se tam mohlo stát. Pana faráře znám velmi dobře, slouží nám tu 20 let a je to úžasný člověk. Jsme tady z toho všichni zdrcení. Mohu říci, že místní lidé za ním stojí,“ sdělila Českobudějovickému deníku starostka obce.

„Od rána mi volají lidé. Jsem z toho opravdu zničená. Informace jsou nepodložené. Přijdou mi jako pouhá spekulace, která může dost ublížit,“ dodala.

Tragická událost se stala ve středu večer. Farář se nedostavil na plánovanou schůzku a nereagoval ani na telefonáty. „Bylo nám divné, že nezvedá telefon, tak jsem vytočila tísňovou linku,“ uvedla starostka pro server Novinky.cz.

Na místo vyrazila záchranná služba, policie i hasiči, kteří museli prorazit dveře, aby se do bytu dostali. Na zemi bytě objevili ležet zakrváceného faráře, který měl uříznutý penis. „Bylo to skutečně tak. Postarší muž měl uříznutý úd,“ potvrdil zdroj pro Novinky.cz. V bytě se podle informací s mužem nacházel i pes.

„Nepodáváme informace o zdravotním stavu ke konkrétním lidem,“ reagovala Zuzana Fajtlová z krajské záchranky.

Zatím nejsou známy přesné okolnosti případu. Podle dostupných zdrojů se však záchranářům v bytě nepodařilo amputovaný penis najít.

Farář byl převezen do nemocnice. „Je v intenzivní péči lékařů a není schopen komunikace. Zatím nemáme oficiální stanovisko lékařů ani dotčených orgánů, kteří se případem zabývají,“ řekl generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl. Dodal, že případ vyšetřují a zjišťují, co se přesně stalo.

Policisté vyloučili cizí zavinění. „Neprověřujeme jakékoliv protiprávní jednání,“ zdůraznil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner. Blíže situaci nekomentoval.