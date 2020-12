Na e-shopu máme i zubní poradnu, říká zakladatel úspěšného webu

Když před deseti lety Michal Stejskal spustil e-shop Nazuby.cz, chodil na poštu se dvěma balíčky. Dnes sídlí internetový obchod ve velkém areálu, odkud posílá nespočet zubních kartáčků či past do celé republiky. Jeho zakladatel teď navíc sám navštěvuje zubaře častěji, než je běžné.

Ta rovnátka, která máte, byla dobrovolná?

Mám více problémů, o kterých jsem věděl dlouho. Lékaři mě strašili, že mě čeká řada operací, které budou stát spoustu peněz. I proto jsem to oddaloval a letos konečně nastala správná chvíle. Potkal jsem svého kamaráda zubaře, který se tomu věnuje, a začal jsem to řešit. Zatím to vypadá, že se snad operaci vyhnu. Rovnátka bych měl mít dva roky.

Začne se člověk, který založí e-shop s dentální hygienou, více starat o zuby?

Určitě. Dozvíte se víc věcí, objevíte nové pomůcky a získáte nové znalosti. Začnete třeba častěji používat mezizubní kartáčky a vyzkoušíte si, co vám vyhovuje.

Letos slavíte 10. výročí. Proč jste si vybral pro podnikání právě pomůcky pro dentální hygienu?

Vycházelo to z mé předchozí profese. Pracoval jsem rok ve firmě, která distribuuje různé značky zubních past. Byl jsem obchodní zástupce. Chyběla mi ale motivační složka a nebylo to moc zábavné. Zaměstnavatel to vycítil a já věděl, že to dlouhodobě dělat nemůžu. Pak jsem skončil a nevěděl, co dál. Vlastně to celé vzniklo z nějaké nouze.

Zkrátka jste se rozhodl založit e-shop?

Je to tak. Měl jsem nějaké zkušenosti s tím sortimentem a zhruba jsem věděl, jaké produkty jsou nejprodávanější. Navíc jsem měl možnost vstoupit do firmy Koboz Service, kde v tu dobu měli zkušenosti s IT projekty. Do začátku mi pomohli a vznikla základní verze e-shopu. Postupně se to rozjelo.

Jak moc těžké bylo získat zboží, které jste prodávali?

Byly to hodiny a dny dopisování. Ze začátku to bylo velmi náročné, všude nás odmítali nebo si nás různě přehazovali. Denně jsme pracovali 12 až 13 hodin a stálo nás to hodně úsilí. Postupně jsme se ale zvětšovali a už jsem nevyrážel jen s jedním nebo dvěma balíky na poštu. Táhli jsme to do roku 2015, kdy padlo klíčové rozhodnutí, že se e-shop rozšíří. Zapojilo se víc lidí a mnohonásobně jsme vyrostli.

Jak složité začátky byly? Dnes je nakupování přes internet mnohem běžnější než v roce 2010.

Ono ale už v té době bylo pozdě na vstup na trh. Byla tady zkušenější konkurence. Naštěstí jsme to ale ještě chytili dobře. Začít s tím dnes by už asi nešlo. I tak jsme ale hodně bojovali. Museli jsme dosáhnout nějakého solidního obratu, aby nás dodavatelé neodmítali, a naopak měli zájem nám dávat zboží.

A letos jste uspěli v soutěži WebTop100. Ta ocenila návratnost investice do webu za osm měsíců.

Náš web předtím zaostával za konkurencí a mimo jiné se nepřizpůsoboval mobilním zařízením. Měli jsme velký skluz. Cílem bylo, aby se zákazníkovi na tom webu dobře pohybovalo. Ten výpočet soutěže vychází z investovaných prostředků. Nějakým způsobem porovnávali nejrůznější údaje a došli k tomuto výsledku. Cena nás moc potěšila.

Co se dá udělat pro to, aby zákazník na internetových stránkách e-shopu zůstal?

Určitě je to stoprocentní funkčnost. Web musí dělat to, co člověk chce. Je třeba pracovat s tím, co tam lidé nejčastěji dělají a očekávají. Další věc je obsah. Pokud chcete, aby tam trávili nějaký čas, musíte jim nabídnout víc než jen prodej. Kromě nakupování tam máme i poradnu a magazín.

Jak funguje poradna?

Zubařky a dentální hygienistky tam odpovídají na dotazy. My tak poskytujeme nějakou službu navíc. Můžete se ptát například na výběr kartáčků s ohledem na nějaké zdravotní problémy a podobně. V sekci Magazín přinášíme články a novinky z oboru dentální hygieny, hodnotíme nové výrobky a tak dále.

Čeho se dotazy nejvíc týkají?

Je to mix. Když se lidé ptají na konkrétní produkt, odpovídá na to naše produktová specialistka. V žádném případě se ale nestavíme do role, že bychom byli schopni či ochotni odpovídat na otázky spojené se zdravotním stavem. Jsme někde mezi doktorem a běžným spotřebitelem. Díky tomu, že prodáváme sortiment, kterému rozumíme, jsme specialisté v daném oboru. I proto se to jmenuje poradna.

Máte pocit, že se díky podobným aktivitám zvyšuje povědomí o dentální hygieně?

Doufám, že ano. Děláme, co je v našich silách. Hodně klademe důraz na používání mezizubních kartáčků. Všichni totiž víme, že se má používat klasický kartáček a pasta, ale pořád málokdo ví, že jedním z těch důležitých nástrojů je ten mezizubní. Čištění je pracnější, ale velmi důležité.

Sešli jsme se v polovině prosince. Jaký byl letos nápor, který asi podpořil zájem nakupovat online i zavřené obchody?

Je to přesně tak. Vyzkoušeli jsme si to už na jaře, kdy byla první vlna. Tehdy jsme měli dělat opatření, aby se zmenšilo riziko přenosu nákazy. Paradoxně jsme ale potřebovali více lidí kvůli vysokému počtu objednávek. Proto jsme věděli, že se musíme na konec roku připravit. Naštěstí jsme sehnali hodně brigádníků a zvládli to. Největší zájem byl v listopadu. Jen asi dva až tři dny jsme nestíhali zhruba pět procent objednávek, jinak šlo vše bez problémů. Bylo to rekordní období.

Co se v období Vánoc prodává víc?

Jednoznačně to jsou ty dražší produkty jako elektrické kartáčky nebo zubní sprchy. Je to hezký dárek a lidé už to nevnímají tak, že dostanou kartáček, a říkají si, že je chce dotyčný upozornit na problém s dentální hygienou.

Prodávají se elektrické kartáčky víc?

Ve srovnání se Západem u nás tvoří menší podíl. Nepamatuji si přesná čísla, ale v Německu je to více než polovina a u nás výrazně méně. Může to být tím, že jeden velký výrobce je právě z Německa.

Měl by být ten podíl větší?

Myslím, že není důvod se toho elektrického bát. Jen je potřeba ho používat správně a netlačit na něj příliš, protože je výkonnější. Já osobně to střídám a stejně to děláme i u dětí. Chci, aby to uměly i tím běžným. Na tábor si elektrický nevezmete a nechci, aby si myslely, že za ně vše vyřeší nějaký přístroj.