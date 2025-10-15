Vánoční trhy v Českých Budějovicích patří bezesporu mezi ty nejoblíbenější v České republice. Každoročně tam přibývá návštěvníků, kteří jezdí ve velkém i z Rakouska či Německa, a tak pořadatelé rozšiřují nabídku. Jaký bude letošní ročník?
Kdy jsou vánoční trhy v Českých Budějovicích
- 18. listopadu 2025 až 6. ledna 2026.
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 29. listopadu v 16.30 hodin a tradičně odstartuje celou sváteční atmosféru na náměstí Přemysla Otakara II. Letošním vánočním stromem bude okrasná jedle. Čtvrt století rostla na zahradě u domu ve Starých Hodějovicích, městu ji věnuje paní Marta Navrátilová
- Otevírací doba adventního městečka zůstává stejná – stánky s dárkovým sortimentem od 10 do 20 hodin, občerstvení a horké nápoje až do 22 hodin.
- Ledové kluziště kolem kašny i vyhlídkové atrakce budou v provozu každý den po celou dobu trvání adventu.
Program vánočních trhů v Českých Budějovicích
- Největší punčové království v Evropě – více než 60 druhů punčů, pravá, horká čokoláda, matcha i Tatra Tea
- Pestrý sortiment – dárky, rukodělné výrobky a tradiční české dobroty i chutě z celého světa
- Vyhlídkové kolo a věž – nezapomenutelný pohled na adventní městečko z výšky
- Ledové kluziště kolem Samsonovy kašny – bruslení zdarma každý den
- Dětský kolotoč a Ježíškova dílna – radost pro nejmenší
- Budvarská pivnice – chuť poctivého českého ležáku
- rybí bistro Třeboňská Šupina, legendární Pikadorie „Jsem z Budějc“, tradiční jihočeské polévky u Horké lžíce, Punčovna ve Věžičce, Horký sad U Sněhurky, Punčovna u Zvoničky, Slovenská koliba, sýrový raclette, trdelníky, churros, kimchi, corn dogy a mnoho dalšího.
- Další kulturní program, koncerty, divadla a podobné akce budou pořadatelé ještě upřesňovat. Mezi hudebními hvězdami letošního ročníku se představí například Bára Basiková či Leona Machálková.
Novinky vánočních trhů v Českých Budějovicích
- Kromě nového Adventního průvodce do kapsy, který návštěvníky provede všemi atrakcemi, novinkami i programem, představí pořadatelé i gastronomické překvapení. „Rozšiřujeme také konzumační zónu U Stromečku, která nabídne novou punčovnu s pohodlným zázemím uprostřed dění, přibude i několik nových originálních stánků,“ láká na akci Magdalena Střítecká, marketingová manažerka společnosti Art4promotion, která je pořadatelem Českobudějovického adventu.
- Mezi novinky budou patřit také na nové dekorace, světelné prvky a tematické doplňky jako například kovové dobové rozcestníky nebo světelné lampy.
Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Ideální je parkovací dům Stromovka u sportovní haly, kde je 484 míst. Prvních 60 minut zdarma, každá další započatá hodina 20 Kč, maximálně 100 Kč za 24 hodin. Na trhy je to odtud deset minut pěšky.
- Další vhodné parkoviště je na Dlouhé louce s cca 260 místy, odtud přes Dlouhý most Husovu třídu do centra. Pomůže značení i pro chodce. Cesta trvá přibližně 15 minut.
- Zaparkovat lze také na Senovážném a Mariánském náměstí, kde je 94 a 180 míst. U zimního stadionu je soukromý parkovací dům s 316 místy. Od stadionu a ze Senovážného náměstí je to na trhy na náměstí Přemysla Otakara II. pěšky dvě až pět minut podle rychlosti chůze.
- Kdo jede MHD, tak může vystoupit ideálně na zastávce Senovážné náměstí – pošta, nebo na Poliklinice Sever, případně U Metropolu a U soudu. Na všechna tato místa jeden většina linek.
- Kdo přijede autobusem či vlakem, může jet z nádraží také MHD, ale nejjednodušší je jít z obou nádraží na Lannovu třídu a odtud rovně až na trhy. Trvá to 10 až 15 minut.