České Budějovice jsou evropským městem kultury 2028, porazily Broumov

Chvíli před vyhlášením výsledků je napětí v Rabenštejnské ohromné. Nikdo nevydá ani hlásku a všichni upřeně hledí na promítaný přímý přenos z ministerstva kultury. Posledních pár vteřin napětí a poté už jen hlasitý jásot, vřelá obětí a slzy dojetí.

České Budějovice uspěly v souboji o titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) pro rok 2028. Ve finálovém kole porazily Broumov na Náchodsku v Královéhradeckém kraji. Je to úspěšné vyvrcholení dvou let práce, ta nejtěžší ale město teprve čeká. Do roku 2028 musí město připravit a dokončit desítky investičních i kulturních projektů, kterými dokázalo evropskou komisi zaujmout.

Budějovice tak čeká například příprava projektu Moje hokejová rodina, který se zaměří na fenomén fanouškovství a na které se budou podílet příznivci hokejového Motoru. Ti vytvoří svou vlastní fanouškovskou síň slávy.

Za zmínku stojí také projekt Adriaport, který navazuje na utopické představy dlouhého tunelu, jenž měl Budějovice spojit s Jadranem.

„Ve Stromovce kolem nádrže Bagr vznikne taková malá přímořská lokalita s lehátky a dalším plážovým vybavením. Návrh vytvoří studio, které se na takovéto lokality zaměřuje. Zároveň se tam pomocí audiovizuální instalace bude pracovat se vzpomínkami na dobu, kdy se tato velká stavba plánovala,“ popsala už dříve další z projektů kreativní ředitelka kandidatury Anna Hořejší.

Všech 46 připravovaných projektů už má svou jasnou podobu a kulturní organizace z Budějovic i celého jihočeského kraje na nich začnou usilovně pracovat. Vše vyvrcholí v titulním roce 2028, kdy se všechny projekty představí lidem. „Téměř každý den budou mít obyvatelé i návštěvníci Budějovic možnost vyrazit na nějakou kulturní akci,“ říká Hořejší.

Kandidatura ale není jen kulturním programu. Měla by městu dát koncepci dlouhodobého a udržitelného kulturního rozvoje. Proto je na ní navázaná celá řada investičních projektů, do kterých se zapojí město, kraj i stát.

Město čeká například rekonstrukce kulturního domu Slavie, vytvoření nové náplavky před Jihočeským divadlem, rekonstrukce Domu umění a proměna Senovážného náměstí, kde by měla v budoucnu vyrůst i nová budova Alšovy jihočeské galerie.

Úspěch kandidatury má ale zásadní vliv i na kulturu mimo město. Zapojila se do ní řada zahraničních partnerů a institucí z jiných měst. Projekt by tak měl prohloubit vazby a spolupráci mezi kulturními institucemi napříč celým krajem.

„Začali jsme s 28 partnery a dnes už jich je přes 40, přidávat se ale mohou stále další. Je to něco, po čem kulturní organizace už velice dlouho volaly. Všem regionálním institucím jsme také nabídli přijít do kandidatury se svým vlastním projektem, který by jim vyhovoval. Přišlo 32 přihlášek s tím, že většina z nich se nám podařila začlenit do již existujících projektů,“ přiblížila Hořejší. Zapojila se například písecká Sladovna, Biologické centrum, Jihočeské divadlo nebo Divadlo Continuo.