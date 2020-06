Robotická ruka tiskne dům z betonu. Bude na pražské náplavce

Robotická ruka, která stojí v prostorné hale na okraji Českých Budějovic, se dává do pohybu. Za pomoci míchačky a hadice nanáší s milimetrovou přesností hotový beton a postupně tak tvoří zeď domu.

Okolo postává několik lidí, kteří na celý proces dohlíží. Jednou za čas doplní do míchačky potřebný materiál, jinak vše obstarává stroj. „Musí to být správně sladěné, protože beton velmi rychle reaguje, jakmile ho smícháme s vodou,“ upozorňuje Michal Zámečník z firmy Basf, která vyrábí stavební hmoty.

Ze speciálního betonu a pomocí 3D tisku vzniká v těchto dnech na jihu Čech dům, který by mohl změnit postupy i ceny v tuzemském stavebnictví. „V podstatě to není nic víc než cement, jemné kamenivo a nějaké přídavky. Rozdíl je ale vtom, že můžeme materiál díky jeho vlastnostem čerpat a zároveň se neroztéká a drží tvar,“ líčí Zámečník, zatímco za jeho zády pokládá robot jednu vrstvu za druhou.

„Je za tím spousta pokusů a omylů“

„V tuhle chvíli má vlastnosti, které můžeme přirovnat ke kečupu,“ usmívá se Zámečník. Na rozdíl od kečupu je ale speciální beton mnohem pevnější. Zatímco běžný materiál se do určitého stavu pevnosti dostane po měsíci, tento stihne stejnou hodnotu za šest až 12 hodin.

Za projektem s názvem Prvok stojí Buřinka, stavební spořitelna České spořitelny, která se spojila se sochařem a výtvarníkem Michalem Trpákem. Ten se 3D tisku za pomocí betonu věnoval v loňském roce při výstavě Umění ve městě. Nyní se svými kolegy místo květináčů tiskne byt o rozloze 43 metrů čtverečních. Až bude hotovo, přesune se na pražskou náplavku.

„Zajímá mě to už několik let. Ten loňský rok byl jen krůček od tisku domu. Jako výtvarníka a sochaře mě na tom fascinuje především to, jak můžeme proměnit architektonické tvarosloví a zjednodušit některé procesy, které byly doposud velmi složité a náročné na provedení,“ líčí Trpák v prostorné hale nedaleko sídliště Máj, kde betonový dům vzniká.

Celý tým se v posledních měsících věnoval například tomu, jak řešit míchání či pumpování materiálu. Výzva spočívala také v nastavení programu, aby robot jednotlivé vrstvy nanášel správně. „Celý proces závisí na faktorech, jako jsou teplota nebo třeba vlhkost. Je za tím spousta pokusů a omylů,“ přiznává s úsměvem Trpák.

„Jednu část domu, na které teď děláme, bychom měli mít za osm hodin. Stejně dlouho by měla trvat ta druhá. Celkem bychom tak měli mít hrubou stavbu za 16 hodin hotovu. Teď děláme koupelnu, ložnici a centrální místnost s kuchyní a obývákem,“ vysvětluje umělec a robotická ruka mezitím dokončuje svrchní část objektu. Když vše funguje bez potíží, může obsluha na práci pouze dohlížet.

Až bude hotovo, přesune těžká technika stavbu na náplavku u Vltavy v Praze. „Později si dům lidé budou moci pronajmout na víkend či týden jako zážitek,“ doplňuje Trpák.

Dům vydrží sto let

V zahraničí se 3D tisku betonu některé firmy věnují, například v Mexiku vznikla takto čtvrť domů pro sociálně slabé. Další projekty jsou v Dánsku, Francii nebo Číně. V tuzemsku jde prozatím o poměrně nový obor.

Objekt by měl mít životnost minimálně sto let. Po demolici je možné materiál zrecyklovat a vytvořit z něj novou stavbu. Celá akce je tak ekologická a díky rychlosti tuhnutí materiálu i výhodnější na čas a prostředky. „Tenhle projekt by měl určit nové trendy ve stavebnictví. Pro nás jako banku, která financuje bydlení, je to něco, s čím chceme spojit své jméno,“ popisuje generální ředitel Buřinky Libor Vošický.

Podle něj by mohla novinka významně ovlivnit ceny bydlení. „Zatím jsme na začátku. Jde o projekt, který v tuhle chvíli není v sériové výrobě. Nicméně za sebou máme určité diskuse a naší představou je, že by cena za metr čtvereční bydlení vytištěná 3D tiskem mohla být kolem 30 tisíc korun. To je výrazně níž než současné ceny,“ domnívá se Vošický.

Cena za metr čtvereční se liší podle lokality bydlení. V krajských městech se částka pohybuje od 30 do 60 tisíc korun, v Praze je to výrazně víc.

„Jsme zatím na začátku celého procesu, ale máme spoustu možností, jak ho vylepšit. Z našeho pohledu je to teď závislé například na stroji, který by umožnil vzít a smíchat dva materiály přímo na trysce, což na trhu zatím chybí,“ doplňuje Michal Zámečník.