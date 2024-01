Jihočeši si v roce 2024 připlatí za teplo, vodu i odpad, jen MHD nezdražuje

Například obyvatelé Strakonic musí od začátku roku počítat s tím, že si za teplo oproti loňsku připlatí o čtrnáct procent víc. Gigajoule (GJ) je letos vyjde na 1 144 korun včetně DPH. Důvodem zdražení jsou podle teplárny požadavky na plnění emisních limitů a dekarbonizaci.

Mírně podražilo také vodné a stočné, za jeden kubík vody domácnosti nově zaplatí 129 korun. Dobrou zprávou pro obyvatele Strakonic zůstává, že ani nadále nebudou platit za svoz komunálního odpadu či městskou dopravu.

Ceny v roce 2024 Teplo v Kč/GJ

České Budějovice 839,90

Tábor 846,06

Písek 993,00

Jindřichův Hradec 870,00

Strakonice 1 020,00

Český Krumlov 1 150,00

Prachatice 786,46 Vodné a stočné Kč/m3

České Budějovice 84,62

Tábor 105,67

Písek 108,01

Jindřichův Hradec 84,53

Strakonice 129,00

Český Krumlov 111,40

Prachatice 102,15 Svoz odpadu v Kč/rok

České Budějovice 680

Tábor 960

Písek 440

Jindřichův Hradec 650

Strakonice 0

Český Krumlov 744

Prachatice 500 Jízdné v MHD v Kč, plná cena

České Budějovice 20

Tábor 24

Písek 20

Jindřichův Hradec 10

Strakonice 0

Český Krumlov 10

Prachatice nemají MHD

Teplo v roce 2024 podraží také v Českých Budějovicích. Od nového roku to bude 839,90 koruny za GJ tepla. Ve výsledku to pro domácnost činí navíc průměrně 85 korun měsíčně.

„Teplo se zdraží o šest a půl procenta, což podle nás není tak dramatická změna. Důvodem jsou stále větší náklady na emisní povolenky. O to důležitější je, že do krajského města už míří teplo horkovodem z Temelína,“ řekl náměstek budějovické primátorky Petr Maroš. Ceny dalších služeb zůstanou v krajském městě beze změny.

O deset procent podraží teplo v Táboře. Místní letos za 1 GJ dají 846 korun. Podle jednatele teplárny Bytes Ondřeje Semeráka musí dodavatel reagovat na růst cen takřka všech vstupních nákladů.

Výrazně ve městě stoupne poplatek za svoz odpadu. Pro rok 2024 ho radní zvýšili o 264 korun na 960 korun. Město také hodlá své odpadové hospodářství proměnit a zefektivnit. Nepatrně zdraží rovněž vodné a stočné, cena za MHD zůstane stejná jako loni.

Metr krychlový vody vyjde obyvatele Písku na 108,01 koruny, což je o 3,85 koruny více než loni. Meziroční nárůst ceny je o čtyři procenta. „I po mírném zdražení patří vodné a stočné v Písku k nejnižším v republice. Cenu ovlivňuje nejen vysoká inflace, ale i vysoké náklady na výrobu a čištění vody či výdaje do modernizace infrastruktury,“ vysvětlil jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Ve městě výrazně podraží daň z nemovitosti, a to o celých čtyřicet procent. Vedení však upozorňuje na to, že v porovnání s ostatními městy Písek výši daně pouze dorovnává.

„Řadu let se u nás nezvyšovala a současný skokový nárůst je jen dorovnáním o inflaci. I přesto má ale řada měst v kraji daň znatelně vyšší než my,“ potvrdil místostarosta Josef Soumar. Ceny ostatních služeb zůstanou v Písku na loňské výši.

Odpad zdraží po 17 letech

Za teplo si lidé připlatí rovněž v Jindřichově Hradci. Nejvyšší nárůst bude v lokalitách vytápěných zemním plynem, nižší pak v místech vytápěných teplem z biomasy. V průměru lze očekávat meziroční nárůst ceny asi o třicet procent. Za jeden GJ obyvatelé dají okolo 870 korun.

Poprvé po sedmnácti letech se ve městě navýší také poplatek za komunální odpad. Namísto pětistovky letos obyvatelé za odpad zaplatí 650 korun. Toto zvýšení se ovšem netýká všech poplatníků. Radnice totiž schválila úlevu 150 korun na rok u obyvatel do šesti let a starších 65 let. Cena vodného a stočného ve městě poskočí výš o 2,58 procenta.

Zdražení vodného a stočného se nevyhnuli ani v Českém Krumlově. Jeho cena tam vzroste o 5,61 procenta, tedy o 5,92 koruny za metr krychlový. Ve výsledku tak cena za kubík činí 111,4 koruny.

„Důvodem celkově zvýšené ceny je nárůst regulovaných cen energií, vyšší cena převzaté vody od Jihočeského vodárenského svazu, zvýšená cena za čištění odpadních vod nebo vstupních materiálů,“ odůvodnila mluvčí Petra Nestávalová.

Teplo ve městě podraží přibližně o patnáct procent. Cena v jednotlivých domácnostech se bude lišit podle toho, zda je budova vytápěná ze samostatné vlastní kotelny, nebo z centrální kotelny napojené na tepelné rozvody tepla. Průměrná cena za GJ by se měla pohybovat okolo 1 150 korun. Ceny za MHD a svoz odpadu zůstanou ve městě stejné.