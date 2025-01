V Prachaticích výrazně podražilo teplo, v Budějovicích svoz odpadu a MHD

V Prachaticích si obyvatelé letos výrazně připlatí za teplo. Cena za GJ se zvedne o 52 procent než v minulých letech. Město zvýší částku z loňských 786 Kč za GJ tepla na 1 198 korun. Což je současně nejvyšší částka v jižních Čechách.

„V roce 2025 budou ceny tepla negativně ovlivněné úpravou distribučních poplatků, změnami kurzu eura a v největší míře aktuální tržní cenou plynu. I přes to se s cenou tepla v Prachaticích budeme pohybovat v mezích celorepublikového průměru. Pokud se tak v mnohých městech mluví o zlevnění cen za dodávky tepla, jedná se pouze o stav, kdy se spotřebitelé v těchto městech dostávají z neúměrně vysokých cen na předpokládanou hodnotu ceny tepla u nás v Prachaticích,“ sdělil jednatel Tepelného hospodářství Prachatice Petr Kolín.

Ceny 2025 Odpad (cena v Kč za dospělou osobu a rok)

Č. Budějovice 960 (680)

Č. Krumlov 744 (744)

J. Hradec 650 (650)

Písek 440 (440)

Prachatice 500 (500)

Strakonice 0 (0)

Tábor 960 (960) Vodné a stočné (cena v Kč za m3)

Č. Budějovice 93,15 (84,25)

Č. Krumlov 119,69 (111,40)

J. Hradec 97,04 (94,12)

Písek 115,87 (109,97)

Prachatice 103 (107)

Strakonice 130,06 (129,44)

Tábor 109 (105,6) Teplo (cena v Kč za GJ)

ČB 914,93 (839,90)

Č. Krumlov 805,28 (805,28)

J. Hradec 963 (974)

Písek 1061,98 (993,30)

Prachatice 1198 (786)

Strakonice 839 (822)

Tábor 871 (846) Základní jízdenka MHD (cena v Kč za dospělou osobu)

České Budějovice 30 (20)

Český Krumlov 10 (10)

Jindřichův Hradec 10 (10)

Písek 12 (12)

Prachatice nemají MHD

Strakonice 0 (0)

Tábor 16 (16) Poplatek za psa ( základní cena v Kč)

Č. Budějovice 400 (400)

Č. Krumlov 1 000 (1 000)

J. Hradec 800 (800)

Písek 600 (600)

Prachatice 400 (400)

Strakonice 600 (600)

Tábor 500 (500) Pozn.: V závorce jsou ceny z roku 2024.

Nejméně zaplatí Českokrumlovští, 805,28 Kč/GJ, což je stejná částka jako loni. Jindřichův Hradec dokonce plánuje, že by se cena mohla snížit, a to z 974 Kč/GJ na 963 Kč/GJ. Konečná částka bude známá až na konci února. V ostatních okresních městech se pohybuje navýšení okolo pěti procent.

U cen za svoz odpadu se jihočeská města snažila udržet ceny na stejné výši. Připlatí si pouze Českobudějovičtí, a to z 680 na 960 Kč za hlavu a rok.

„Je to dané tím, že neustále roste částka, kterou město za svoz doplácí. Příští rok to bude 75 milionů korun. Pokud bychom ale ke zdražení nepřistoupili, bylo by to více než 100 milionů z rozpočtu. Hodně let se navíc cena neměnila, na opačné straně nás přitom čekají obrovské investice,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Ve Strakonicích se neplatí nic, v Písku 440 Kč, v Prachaticích 500 Kč, v Jindřichově Hradci 650 Kč, v Českém Krumlově 744 Kč a nejvíce v krajském městě a v Táboře - 960 Kč.

Zatímco teplo v Prachaticích bude dražší, město se do vodného a stočného snažilo promítnout lacinější elektřinu. „Aktuálně má společnost Čevak nižší ceny vstupů, zejména tedy elektrické energie, než v době uzavření koncesní smlouvy. Po dohodě s provozovatelem tak radní města schválili sníženou cenu vodného a stočného na příští rok,“ uvedl starosta Prachatic Jan Bauer.

Konkrétně se jedná o 103 Kč za kubík (loni 107 Kč/m3). Nejdražší vodu mají ve Strakonicích - 130,06 Kč/m3 (navýšení o jedno procento), nejlacinější v Českých Budějovicích – 93,15 Kč/m3 (navýšení o 10,5 procenta).

Za jednu jízdu v MHD v okresních městech dospělí zaplatí stejně jako loni - od 10 do 16 korun. Ale v Budějovicích městská doprava zdražila z 20 na 30 korun za základní jízdenku pro dospělé. Dopravní podnik by díky úpravám měl do své kasy vybrat až o 35 milionů ročně více, přesto bude muset město zvýšit i provozní dotaci tak, aby se dařilo například zvyšovat platy řidičů a nehrozil tak jejich odchod.

Nájemné v městských bytech se letos pohybuje v rozmezí částek 50 – 100 Kč/m2. Zdražovalo se v Písku (o 5,5 procenta na 95 Kč/m2) a v Jindřichově Hradci (o tři procenta na 93 Kč/m2). O situaci v Táboře se bude rozhodovat až v březnu.

Poplatek za psa se v kraji různí v závislosti na jednotlivých městských vyhláškách. V nich si zastupitelé mohou stanovit místní podmínky a úlevy. Například senioři mohou platit jinou částku než ostatní obyvatelé bytových domů, a zde může ještě záležet na počtu bytů v domě či počtu zvířat v bytě. Výše ale nikde nemění a základní sazba činí od 400 do 800 korun za jednoho psa.

Podobně je tomu i u daně z nemovitosti. Ta se skládá z takzvaného inflačního koeficientu a místního koeficientu. Inflační koeficient, kterým se násobí druhá část daně, zůstává pro rok 2025 na hodnotě jedna, takže v tomto směru se nic nemění. Dosavadní systém použití místního koeficientu byl zrušen a místo toho si města a obce mohou samy stanovit vyhláškou svůj místní indikátor. Ten lze vztáhnout a upravit ještě například na místní části. Podle informací, které má MF DNES k dispozici, okresní města oproti loňsku nijak tato čísla neměnila.