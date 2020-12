Ve Strakonicích zrušili poplatek za svoz odpadu, lidé ušetří 260 korun

Ceny parkovacích karet v Českém Krumlově se neměnily od roku 2004. Nyní přichází poměrně výrazné zdražení. Důvod? Nižší příjmy v městské kase.

Rezidenti dosud za rok platili 365 korun, od 1. ledna 2021 to bude 1 200 korun. Karta pro abonenta stála 3 650, teď bude za šest tisíc. Nové ceny rada města schválila i pro druhé a další vydané parkovací karty, pro rezidenta se zvednou ze dvou na tři tisíce korun, pro abonenta z 7 300 na 10 tisíc.

„Domníváme se, že i takto zvýšené ceny karet jsou dostupné pro všechny zájemce o zónové parkování. Pokud jde o sazby parkovného placeného v mincovních automatech, ty zůstávají stejné,“ komentoval změny místostarosta Josef Hermann.

Zaměstnanecké parkovné před městským úřadem v Kaplické ulici se zvýší ze 150 na 200 korun za měsíc, v ostatních lokalitách ze 125 na 150 korun za měsíc. V zóně O9 zůstává na 100 korunách měsíčně.

Zdražováním chce vedení města přivést do rozpočtu další peníze. „Důvodem je i regulace poptávky po tomto druhu parkování. Krumlov totiž nemá k dispozici takový počet parkovacích míst, aby dokázal pokrýt požadavky rezidentů a abonentů,“ přidal Hermann.

V Českém Krumlově pak pro příští rok mírně zdraží i vodné a stočné. Vodné bude nově stát 37,27 koruny, stočné 49,02 za kubík včetně daně. „Celkový nárůst za vodné a stočné tak je 12,94 koruny za metr krychlový s DPH,“ vypočítala mluvčí krumlovské radnice Petra Nestávalová.

Ceny v roce 2021 Teplo v Kč/GJ

České Budějovice 641,00

Tábor 673,30

Písek 679,14

Jindřichův Hradec 683,10

Strakonice 635,41

Český Krumlov 568,94 a 606,16/548,90 (podle dodavatele)

Prachatice 694,00

Vodné a stočné v Kč/m³

České Budějovice 75,12

Tábor 88,68

Písek 85,41

Jindřichův Hradec 74,70

Strakonice 103,79

Český Krumlov 86,29

Prachatice 79,92

Svoz odpadu v Kč/rok

České Budějovice 680

Tábor 696

Písek 440

Jindřichův Hradec 500

Strakonice 0

Český Krumlov 696

Prachatice 500

Nájemné v městských bytech v Kč/m²/měsíc

České Budějovice 79,50 (do konce února bude rada města jednat o zvýšení o inflaci)

Tábor 60 až 65 (cíl vedení města, nyní se běžně platí 55 až 60 korun, někde i méně, radnice chce částky narovnat)

Písek 85,00

Jindřichův Hradec 53,49

Strakonice 80,00

Český Krumlov 53,49

Prachatice od 53,49

Jízdné v MHD v Kč, plná cena

České Budějovice 16

Tábor 16

Písek 16

Jindřichův Hradec 10/15 (v závislosti na délce platnosti)

Strakonice 0

Č. Krumlov 10 (1. pásmo 1–4 km)

Obyvatele, kteří odebírají teplo od společnosti Energo Český Krumlov, potěší snížení ceny. Firma stlačila cenu o pět a deset procent podle lokality. Ceny budou 568,94 a 606,16 koruny. U dodavatele Carthamus zůstává cena stejná jako letos.

Slibovaného snížení cen za tepelnou energii se dočkají lidé v Táboře. Situaci ovlivnily změny v Teplárně Tábor, kterou nyní stoprocentně vlastní společnost C-Energy Planá. Ta veškeré dodávky tepla zajišťuje ze svého zdroje v Plané nad Lužnicí. Situace v teplárně byla v posledních letech nepříznivá, neprosperovala, ceny proto rok od roku rostly.

Nyní to vypadá, že se situace zklidnila a obyvatelům to jen prospěje. „Je to obrovský krok vpřed. Konečně se nám podařilo vyřešit mnoho let zablokovanou situaci s Teplárnou Tábor. Má to hned několik výhod najednou. Z hlediska občanů je nejdůležitější, že se výrazně sníží cena tepla. To v dnešní době zdražování téměř všeho považuji za velký úspěch,“ připomněla místostarostka Tábora Michaela Petrová.

Zlevnění bude záviset na vlastnictví domovní předávací stanice a připojení na dodavatele, kterým je buď Bytes Tábor, nebo Teplárna Tábor. Nejvíce si polepší ti, kteří stanici mají a jsou připojení k Bytesu. Ti ušetří 108 korun za gigajoule. Od obou dodavatelů nyní budou ceny stejné. Se stanicí vyjde teplo na 594,80 korun, bez ní na 673,30 korun za gigajoule.

To je přibližně cena, kterou Táborští platili v roce 2012. V praxi to znamená, že rodina v bytě 3+1, která spotřebuje za rok 30 gigajoulů, ušetří 1 200 korun.

V krajském městě bude teplo dražší o dvě procenta. Gigajoule vyjde na 641 korun s daní, což je meziročně o12 korun víc. Průměrná domácnost tak zaplatí příští rok celkem zhruba o tři stovky více.

„V ceně tepla se negativně projevuje růst cen vstupů závislých na vývoji ceny elektřiny a cena emisních povolenek. To dokážeme vyvážit provozními a výrobními úsporami a vyšším výnosem z prodeje silové elektřiny,“ vysvětlil Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva budějovické teplárny.

O letošní inflaci zvednou příští rok v Českých Budějovicích rovněž nájemné v městských bytech. O částce rozhodne rada města, zabývat by se tím měla do konce února.

Hned několik důvodů k radosti mají obyvatelé Strakonic. Jejich zastupitelé rozhodli, že zruší roční poplatek za svoz odpadu ve výši 260 korun.

„Svoz chápeme jako veřejnou službu obyvatelům, podobně jako provozování městské hromadné dopravy, úklid ulic či údržbu veřejné zeleně. Všechny tyto služby jsou plně hrazeny z městského rozpočtu,“ popsal starosta Břetislav Hrdlička.

„Věříme, že si lidé této služby budou vážit a podpoří je to ve snaze rozumně třídit odpad, využívat sběrného dvora, kam mohou přebytečné a dosluhující věci zdarma odložit a neničit si prostředí, kde žijí,“ pokračoval starosta.

V Písku bude dražší teplo

A další dobrá zpráva pro Strakonické – dolů jde i cena tepla. „Zlevnili jsme o dvě procenta. Odběratelé s vlastní domovní předávací stanicí budou mít tepelnou energii levnější téměř o 12 korun. Ti, kteří využívají naši stanici, budou mít teplo levnější skoro o 13 korun za gigajoule,“ informoval vedoucí obchodního oddělení Teplárny Strakonice Jan Diviš.

Teplárna od roku 2019 začala vyrábět tepelnou energii převážně z biomasy a postupně upravuje a modernizuje provoz. To jsou mimo jiné důvody, proč jde cena dolů.

Ve Strakonicích naopak podraží o čtvrtinu nájemné v městských bytech na 80 korun za metr čtvereční. Mluvčí radnice Markéta Bučoková upozornila, že i tak bude tato částka zhruba o 40 procent nižší, než ve městě činí klasické tržní nájemné.

V Písku bude dražší teplo, cena se posune z 659,34 na 679,14 koruny. Stejně tak podraží i vodné a stočné, místní zaplatí 85,41 koruny za kubík namísto 80,25.

O inflaci zvyšují částku za vodu také v Prachaticích na 79,92 koruny za kubík bez daně. Jindřichův Hradec bude mít mírně levnější tepelnou energii, poplatek klesá o více než dvě koruny za gigajoule.