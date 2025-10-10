„Konalo se výběrové řízení, následně výběrová komise doporučila pana Josefa Kašpara, a rada města schválila,“ uvedl popsal starosta Michal Čapek. Hlasování dopadlo 6:3 ve prospěch Kašpara.
O místo měli zájem celkem čtyři uchazeči. Město upřesnilo, že kromě Kašpara šlo o dva místní a jednoho zájemce z Prahy.
„Uvidíme, zda toto rozhodnutí přispěje k uklidnění situace. Myslím si ale, že kritici budou i nadále,“ soudí starosta.
Příznivci se postavili za šéfa Centra kultury, v petici žádají konec radního
„Chci poděkovat těm, kteří mě podpořili. Protože právě oni jsou důvodem, proč jsem se rozhodl pokračovat,“ reagoval stručně Josef Kašpar. Ten byl odvolán v dubnu a funkci měl opustit 31. prosince tohoto roku.
V Písku se na jaře vyhrotila situace mezi radním pro kulturu Robinem Mikušiakem (ODS) a ředitelem Centra kultury Josefem Kašparem. Mikušiak obvinil Kašpara ze špatného hospodaření a usiloval o jeho odvolání, což vyvolalo odpor veřejnosti.
Nechceme kulturu jednoho člověka, kritizovali radního. Sám se gesce vzdal
Na podporu Kašpara vznikla petice, zatímco jiná skupina občanů iniciovala petici za odvolání samotného radního Mikušiaka. Kritici mu vytýkali střet zájmů, ovlivňování grantové komise a prosazování komerčních zájmů na úkor kulturní rozmanitosti. V reakci na tlak veřejnosti se Mikušiak vzdal gesce kultury, ale zůstal členem rady města i grantové komise.
Kašpar by se měl o kulturu v Písku starat podle nových pravidel pro příspěvkové organizace města dalších šest let. Po této době, stejně jako například ředitelé základních škol, může obhájit svou práci a ucházet se opět o svou pozici.
Čapek však upozornil, že ani tato pravidla nejsou zavazující. „Nikdo nezaručí, že se za rok změní vedení a pan ředitel nebude odvolán během roku. Nic radě nebrání ho odvolat v případě nespokojenosti, nebo i bez udání důvodů, a to kdykoli,“ připomněl.