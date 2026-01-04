Nejvýraznější změnu v kraji pocítí Písečtí, kde zdraží teplo a také mírně vodné a stočné. Cena tepla pro většinu odběratelů vzroste o 142,20 koruny za GJ bez DPH, tedy o patnáct procent.
„Od roku 2026 je teplárna znovu zařazená do systému povinného nákupu povolenek, což znamená další náklad ve výši zhruba 43,3 milionu korun. Tato obrovská částka bude promítnuta do koncové ceny tepla,“ vysvětlila ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková.
Starosta Michal Čapek doplnil, že cena tepla se zvyšuje pouze o náklady na nákup povinných emisních povolenek. Majitel průměrného bytu 3+1 v zatepleném domě tak zaplatí zhruba o 340 korun měsíčně více.
Lehce se v Písku zvýší poplatek za vodné a stočné. „Za metr krychlový vody občané zaplatí o jednu korunu a necelých osmdesát haléřů více než nyní. Zvýšení ceny tak nedosahuje ani hodnoty inflace,“ uvedla místostarostka Petra Trambová. „Zvyšujeme ale nájemné, které městu hradí společnost Čevak. Musíme si totiž vytvořit finanční rezervu na připravovanou rekonstrukci naší čistírny odpadních vod za zhruba 500 milionů v letech 2027 až 2029,“ dodala.
České Budějovice ponechávají ceny vodného a stočného (93,15 Kč/m3), svozu odpadu (960 Kč), tepla (914,93 Kč/GJ) i MHD na úrovni loňského roku. „Snažíme se držet ceny extrémně nízko a jsme tedy velmi levným městem,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Maroš.
Beze změny zůstávají i poplatky za psa, kde město nabízí slevu lidem nad 65 let. Novinkou je pouze sjednocení ceny veřejného bruslení na 50 korun pro děti i dospělé. Poplatek za odpad se nově rozkládá do dvou splátek, aby byl pro domácnosti lépe zvládnutelný.
Výraznějších změn se nemusí obávat v Českém Krumlově. O 0,18 procenta klesá cena vodného a stočného, a to ze 119,69 na 119,48 Kč/m3. Ostatní částky zůstávají beze změny. Svoz komunálního odpadu činí 744 Kč ročně, za teplo zaplatí Českokrumlovští 805,28 Kč/GJ. Nemění se ani poplatky za psa.
V Táboře se mění pohyblivá složka vodného a stočného, která vzroste na 116,23 Kč/m3. „Při průměrné spotřebě je to navýšení o 195 korun za rok,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.
Cena tepla se zvedá z 873,75 Kč/GJ na 898,75 Kč/GJ, protože podle města rostou vstupní náklady. Společnost Bytes Tábor část zvýšených nákladů pokryje z vlastních zdrojů, aby se zdražení nepromítlo plně do cen pro domácnosti. Beze změny zůstává svoz odpadu (960 Kč) i poplatky za psa, kde město nabízí výrazné slevy seniorům nad 65 let i nad 80 let.
S opačnou zprávou přichází strakonická radnice. „Vodné a stočné v roce 2026 mírně zlevní,“ uvedla mluvčí města Markéta Bučoková. Konkrétně jde o rozdíl -1,1 procenta na 128,68 Kč/m3. Důvodem je podle mluvčí konec podmínek udržitelnosti dotace na rekonstrukci úpravny vody, což městu umožňuje stanovit cenu podle běžných předpisů.
MHD a poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává ve Strakonicích zdarma, nájemné v městských bytech se také nemění, stejné zůstávají rovněž poplatky za psy.
V Hradci bude dražší teplo
Lidé v Prachaticích by mohli oproti minulým rokům mírně ušetřit. A to kvůli snížení ceny za vodné a stočné. „Je dobrou zprávou, že se v roce 2026 v Prachaticích díky příznivějším podmínkám snižuje cena vodného a stočné o zhruba 4,4 koruny za metr krychlový na částku 98,57 Kč včetně 12procentní DPH. Samozřejmě k energetickému vývoji cen je potřeba mít po zkušenostech minulých let respekt, neboť je zde velká závislost na dění na mezinárodním poli,“ komentoval výsledek jednání rady města starosta Jan Bauer.
Ostatní částky se nemění. Cena tepla je stejná jako loni – 1 198 Kč/GJ. Prachatičtí zaplatí za vývoz popelnic 500 Kč.
V Jindřichově Hradci upraví poplatky jen částečně. Vodné a stočné se zvyšuje minimálně, a to z 97,04 na 97,14 Kč/m3. Výraznější změna nastává u tepla, kde zálohová cena stoupá z 963 na 1 052 korun za GJ (včetně DPH). Město však upozorňuje, že jde o předběžnou cenu, která bude po topné sezoně vyúčtována a případné přeplatky budou domácnostem vráceny na počátku roku 2027.
Poplatky za svoz odpadu zůstávají stejné jako loni, základní sazba činí 650 korun ročně, děti do šesti let a senioři nad 65 let platí 500 korun. „Beze změny zůstávají i poplatky za psy, které se liší podle typu bydlení a věku majitele. Nejvýraznější změnou je zdražení jízdného v MHD, kde se cena základní jízdenky zvyšuje z 10 na 15 korun,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.