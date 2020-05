S koupí bytu zájemci na jihu Čech zatím vyčkávají, ceny zůstávají vysoké

Můžete si k bydlení koupit kulturní památku pod Železnou pannou v centru Českých Budějovic za 15,5 milionu korun. A nebo supermalý byt o rozloze pouhých devět metrů čtverečních za 900 tisíc jen kousek od Senovážného náměstí rovněž v krajském městě.

To jsou extrémy, do kterých se zájemci úplně nehrnou, jinak ale průzkum MF DNES ukázal, že i přes opatření v souvislosti s koronavirem jsou ceny nemovitostí v Jihočeském kraji stále stejně vysoké a ani zájem o ně příliš neklesá.

„Kupující jsou teď možná jen obezřetnější a vyčkávají, co se na trhu bude dít. Velkou roli v tom hraje možnost, že se nebude muset platit daň z nabytí nemovitosti. Na to někteří určitě čekají, jinak ale poptávka neklesá,“ potvrzuje realitní makléřka Petra Wölflová ze společnosti Realdomus.

Pokud stát skutečně ke změně přistoupí a úpravu schválí, bude to znamenat, že třeba mladá začínající rodina ušetří při koupi bytu přibližně 100 tisíc korun. Za to už se přitom dají pohodlně nakoupit třeba spotřebiče do kuchyně. Makléři se shodují, že zrušení daně by trh určitě více rozpohybovalo.

„Třeba v Českých Budějovicích je však poptávka stále vysoká. Proto zatím v této oblasti dopady koronaviru nepociťujeme. Jinak by to možná mohlo být v Praze nebo Českém Krumlově. Tam je spousta bytů, které mají jejich majitelé jako investiční, nabízí je třeba na krátkodobé pronájmy či formou Airbnb. Mohou teď mít problém s jejich obsazením a někdo je tak třeba bude chtít prodat. Zatím se tak ale neděje,“ konstatovala další makléřka Iva Lexová z Remaxu.

Kdo uvažuje o pořízení bydlení v krajském městě nebo blízkém okolí, bude rozhodně potřebovat miliony. Tady jsou příklady: nový byt 3+kk o 80 metrech na Pražském předměstí za 4,1 milionu korun, Dobrá Voda a šedesátimetrový 2+kk za tři miliony, 3+kk s terasou v Boršově za 4,5 milionu nebo dům v Hodějovicích za 6,5 milionu.

Pokud by si někdo myslel, že nové bytové domy a různé rezidenční projekty mohou snížit ceny bytů v panelácích na sídlištích Máj či Šumava, tak by se spletl. „To nemá vliv a i na těchto místech si byty drží cenu,“ doplnila Wölflová.



Například 1+1 o rozloze 40 metrů čtverečních v Loucké ulici na Máji stojí 2,2 milionu korun. A to je navíc zatím družstevní byt a do osobního vlastnictví ho bude možné získat až za rok.

Také Jan Klein, který má v Budějovicích projekční a architektonické studio potvrzuje, že v krajském městě koronavirus a s ním spojená opatření dopady na reality nemají.

Třeba v Jindřichově Hradci u jednoho projektu vnímal, že tam byli zájemci opatrnější. „Ale to bych přisuzoval spíše odlišné mentalitě a tomu, jak jsme projekt připravili,“ konstatoval Klein.

V nových domech jsou byty rychle rozprodané

Na mnoha místech v Budějovicích teď rostou nové bytové domy. Makléři se shodují, že jsou tam byty vždy velmi rychle rozebrané. „Mnozí je neberou jako bydlení pro sebe, ale jako zajímavou investici. Byt pronajímají a případně tím tak hradí hypotéku,“ podotkla Iva Lexová.

Nové rezidenční bydlení a bytovky v krajském městě rostou například na několika místech v Mladém, plánují se v Husově kolonii, staví se na sídlišti Vltava i v bývalém kasárenském areálu ve Čtyřech Dvorech poblíž Husovy třídy.

Také ceny pronájmů jsou hodně vyšponované, u nich je ale šance, že by se mohly přinejmenším zastavit. Někteří majitelé jsou dokonce ochotni přistoupit na nižší částku.

V krajském městě většinou byt 2+1 nejde pod deset tisíc korun za měsíc, někdy je třeba i za 14 tisíc. Do toho si musí zájemce ještě připočítat poplatky za energie zhruba tři až čtyři tisíce. Přitom za stejnou cenu někteří splácejí hypotéku vlastního bydlení.

„Když přišla pandemie, nájemník mi nečekaně vypověděl smlouvu. Bála jsem se, že budu nového zájemce v této době hledat těžko. Ale nakonec to nebyl velký problém, což mě mile překvapilo,“ upozornila majitelka několika bytů v Budějovicích Jana Vokatá.

Pronájmy pak nejsou o moc nižší ani v ostatních větších městech kraje. Třeba v Třeboni je to za 2+kk také okolo deseti tisíc korun plus poplatky a stejné je to i v Písku a Jindřichově Hradci.