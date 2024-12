Centrum Budějovic se zahušťuje, parkovací místa pak vznikají ve vnitroblocích

Výstavba nových bytů pokračuje v Českých Budějovicích stále rychlejším tempem. Kromě posledních volných ploch na okrajích města se mohutně staví i v jeho širším centru, kde nové bytové domy nahrazují ty staré nebo se vtěsnají do různých proluk původní zástavby. Soukromí investoři se zaměřují hlavně na Pražské a Plzeňské předměstí a na okolí Lidické třídy.

Pozornost developerů v poslední době upoutal domovní blok ohraničený ulicemi Štítného, Rudolfovská, Jeronýmova a Lannova. Zde mělo vzniknout mohutné obchodní a společenské centrum Černý pelikán. Soukromý investor projekt představil v roce 2007, ale po několika letech od něj kvůli nedostatku peněz ustoupil a pozemky vykoupili developeři.

Patří mezi ně například stavební společnost VaV Development z Hluboké nad Vltavou. Povolení má na stavbu bytového domu nazvaného VaV Štítného. Aktuálně pokračuje řízení ke změně stavby týkající se parkování. Stavební zákon totiž takovým budovám určuje minimum stání pro osobní auta.

„Snížili jsme počet bytů a na parkovací místa vyčlenili nádvoří na ploše zpevněné zatravňovací dlažbou,“ uvedl spolumajitel firmy Karel Vácha mladší.

Podle nabídky obchodníka s byty, společnosti Jihočeské reality, má zde stát čtyřpatrový dům s dvanácti byty v ceně od šesti do jedenácti milionů korun. Ačkoliv stavba teprve začíná, byty už se inzerují s dodatkem, že dům bude součástí nově zastavěného bloku ohraničeného jmenovanými ulicemi.

Dřív dvorky plnily trampolíny, teď auta

Problémem krajského města se však stále víc stává parkování. Podle nového stavebního zákona musí každý stavitel umožnit minimálně jedno parkovací stání pro byt do 120 čtverečních metrů plochy, což dnes zdaleka nestačí. Na byty připadají často dvě až tři auta. Podle statistiky jsou Budějovice po Praze městem s největším počtem aut na obyvatele. Zákon to řeší i možností, že má být požadované stání dostupné do 300 metrů od bydliště.

Projektanti nových bytových domů v centru proto plánují parkoviště ve vnitroblocích, kde architekti před sto a více lety navrhovali dvorky, zahrádky a klidové plochy.

„Je mi z toho smutno. Kolem centra fungovaly v domovních blocích vždy takové volné prostory, ale časy se mění. Při leteckém snímkování před patnácti lety jsem na nich viděl všude bazény, později trampolíny a teď zase samá auta,“ říká patriot a fotograf Milan Binder, jenž o současných i těch minulých Budějovicích vydal řadu publikací.

Ačkoliv má krajské město poměrně malou rozlohu, staví se zde bytové domy nejrychleji v celém kraji. Jen letos vzniklo podle Českého statistického úřadu 700 nových bytů. V poměru s nimi ale neroste počet stálých obyvatel. Nejvíc, skoro 100 tisíc, jich město mělo v roce 1995, k 1. lednu 2024 statistici uvedli 97 377.

Co s tím? „S tím město nic nenadělá, obyvatel všude spíše ubývá, rodí se méně dětí. Nemůžeme bránit developerům, když postupují podle zákona. Oni vědí nejlépe, o jaké byty je zájem,“ míní náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Budějovická radnice rozjíždí nový projekt bydlení v části Čtyři Dvory, kde chce nabídnout na bývalém vojenském cvičišti desítky startovacích a sociálních bytů za přijatelnou cenu. V této části je také nejvíc bytů a další se připravují.

Další rozvoj plánuje město v lokalitě za vlakovým nádražím východně k Novému Vrátu. Mohutný projekt zeleného města nazvaný ve studii ateliéru A8000 Smart Green City má pojmout až 38 tisíc nových obyvatel. Město mělo podle posledního sčítání v roce 2021 celkem 52 tisíc bytů.