Český Krumlov chce rozjet sedm projektů startovacího i družstevního bydlení

Desítky lidí přišly do pivovarské restaurace v Českém Krumlově na představení plánu, kterým chtějí zástupci radnice dopomoct k rozvoji dostupného bydlení. Záměr vítali posluchači s povděkem, starost jim však dělá špatná dopravní situace, která by se rozvojem města mohla ještě zhoršit.

„Chceme jít cestou široké nabídky. Plánujeme proto vybudovat jak družstevní a nájemní byty, tak zahájit novou individuální výstavbu rodinných domů,“ přiblížil plány starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády (ANO).

Radnice plánuje do konce volebního období, tedy do tří let, zahájit sedm projektů. Jejich dokončením ve městě vznikne 150 nových bytových jednotek a desítky rodinných domů. Mezi plánovanými projekty je například výstavba 30 družstevních bytů v bývalých kasárnách ve Vyšném, nový dům pro seniory či 18 nových startovacích bytů.

„Nájemní bydlení chceme zřídit v již stojících stavbách, které ale vyžadují rekonstrukci. Jedna z nich je u budovy finančního úřadu, druhá nad nemocnicí. Plánujme v nich vybudovat primárně startovací byty pro mladé lidi,“ přiblížil místostarosta Zbyněk Toman (ODS), který má rozvojový plán na starosti.

Doplnil také, že město nyní jedná s nemocnicí, že by část nových jednotek mohla využít pro své účely. „Jedna z možných variant je taková, že nemocnice by byty nabídla nově příchozím lékařům,“ upřesnil.

Nové byty nezhorší dopravní situaci

Největší ohlas pak dle jeho slov u účastníků akce v restauraci vyvolala možnost družstevního bydlení. Tu i samotní zástupci města považují za nejlepší způsob, jak občanům dostupné bydlení zprostředkovat.

„Konkrétní plány na rozvoj tu lidé neviděli možná 20 let, reakce posluchačů tak byly pozitivní. Zaujalo je zejména družstevní bydlení, ptali se na způsob, jak se stát členem družstva a jak by to bylo finančně nákladné,“ sdělil Toman s tím, že jedinou obavu u místních vyvolávalo možné zatížení dopravy.

„Špatné dopravní situace jsme si samozřejmě vědomí a musíme ji řešit. Plánované projekty ale nejsou velkého rozsahu a hustotu provozu by neměly zásadně ovlivnit. Navíc jsou rozmístěné po celém Krumlově a nezatíží tak nárazově jednu konkrétní lokalitu,“ vysvětlil.

S jeho postřehy souhlasí i starosta. Ten navíc uznává, že je to právě nedostatečná dopravní infrastruktura, která město v rozvoji limituje. „Je to jeden z důvodů, proč jsme si zvolili cestu více malých projektů než rozsáhlých a utopických vizí,“ řekl. Dodal také, že před dalšími etapami rozvoje bývalých kasáren, které mají po dokončení pojmout až 3 000 nových obyvatel, bude nutné dopravní situaci vyřešit.

„Projekt pak skončí v šuplíku“

S tím souhlasí i obyvatelé. „Žiju tady od 70. let a můžu vám říct, že se tu nic nezměnilo. Každá radnice si nechá vypracovat projekt, zaplatí za něj velké peníze, a pak to akorát skončí v šuplíku. Ta situace by se opravu měla začít řešit. Každý den tu člověk stojí v kolonách, i při cestě na nákup, vždyť to přece není možné,“ zlobil se jeden z místních obyvatel Ladislav Hovorka.

S plány radnice se teď seznamují také opoziční zastupitelé. Vše ale nasvědčuje tomu, že by s nimi nemuseli mít problém a radnici v nich podpoří.

„Zatím je brzy, abych se vyjádřil ke konkrétním plánům, musím si je nejdříve pořádně prostudovat. Snahu vystavět nové byty a napomoct k rozvoji dostupného bydlení ale kvituji,“ sdělil opoziční zastupitel Martin Hák (Jihočeši). Upozornil však, že Krumlov není „nafukovací“, a tak by se radnice měla co nejvíce zaměřit na rekonstrukce stávajících objektů.

Součástí představení projektů bylo také vyhlášení ankety. V té budou moci lidé vyjádřit své preference a pomohou tak městu s hledáním ideálního konceptu pro fungování nových bytových domů.

„Lidé nám skrz anketu mohou sdělit, například o jakou formu bydlení mají největší zájem. Zda je láká spíše to soukromé, nájemní nebo družstevní. Nebo také to, jak velký byt by jim nejvíce vyhovoval. Nasbírané informace budeme moci využít v právě připravovaných projektech,“ popsal místostarosta Toman s tím, že anketa se v nejbližších dnech objeví na webových stránkách města.