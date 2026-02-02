Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům, jeho prodeje stouply skoro o 17 procent.
Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...
Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první várky. Pivovar založili v roce 1895. (7. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budvar roste již třetím rokem po sobě. „Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá,“ komentoval výsledky ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Na tuzemském trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Národní podnik zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v hotelech, restauracích či barech, což se jednotně označuje jako segment Horeca.



Obliba plechovek roste

Významný nárůst pokračoval také u prodeje piva v plechovkách. „Na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ přidala mluvčí Budvar Barbora Povišerová.

Exportní prodeje Budějovického Budvaru nadále tvoří zásadní část celkových objemů pivovaru. Dařilo se především sudovým a tankovým dodávkám, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta, jak informoval Budvar.

Rostly také zahraniční prodeje piva v plechovkách, a to o více než šest procent, což podle podniku potvrzuje proměnu preferencí spotřebitelů na řadě zahraničních trhů.



A zájem o pivovar zaznamenal Budvar také přímo ve svém sídle v Českých Budějovicích. Návštěvnické centrum v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků.

Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030.

7. října 2025
