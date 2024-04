Budějovice vyhlížejí první MS hokejistek v Česku. Může kolidovat s extraligou

Dost možná největší sportovní akce v historii Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje se chystá na jaro příštího roku. Zimní stadion v krajském městě bude od 9. do 20. dubna hostit mistrovství světa žen v ledním hokeji. Šampionát vůbec poprvé v historii zavítá do České republiky a České Budějovice v kandidatuře předčily Karlovy Vary.

Význam akce podporuje fakt, že ženský hokej je stále oblíbenější a sledovanější. Přispěly k tomu i výborné výsledky české reprezentace, která získala v posledních třech letech dvě bronzové medaile a letos skončila těsně čtvrtá. Zároveň se hokejistky znovu kvalifikovaly i na zimní olympijské hry.

Už nyní je třeba začít plánovat, co všechno příprava vrcholné akce znamená. „Deset dnů, tři zápasy denně, to bude velký nápor na rolbaře, strojníky, úklid a další pracovníky. Chceme být co nejlépe připravení,“ uvedl Jan Velikovský, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice.

Zvýší se také nároky na kvalitu ledu. „Předáváme si zkušenosti s kolegy z jiných stadionů. Už v létě nastanou úpravy vzduchotechniky, které nám pomohou s případným teplým počasím,“ potvrdil.

V aréně dojde i k dalším drobným změnám. „Týkat se nás to bude i do budoucna, až začnou řídit zápasy ženské rozhodčí, budou muset mít oddělenou šatnu. Podle mých informací sice mistrovství budou pískat jen ženy, ale například v šatně hostů bude třeba vytvořit zástěnu, pokud by byl trenérem týmu muž, aby neměl společnou šatnu s hráčkami,“ popsal Velikovský.

Popularita i význam hokejového turnaje ve spojení s oblibou tohoto sportu ve městě slibuje, že by Budvar aréna mohla být na zápasy často slušně zaplněná. „Věříme, že na české zápasy by mohlo být i vyprodáno. Akce bude určitě dobře propagovaná a své fanoušky si najde,“ předpověděl.

Prestižní akce znamená příležitost i pro místní podnikatele, včetně ubytovacích zařízení. V hotelu Budweis pravidelně přespávají sportovní celky před zápasy, nejinak tomu bude i při světovém šampionátu žen. „Je to pro nás atraktivní. Už jsme jednali o využití našeho hotelu. Pro týmy a organizátory uvolníme dvě třetiny z našich šedesáti pokojů po celou dobu turnaje,“ upřesnila Adriana Valuchová, manažerka hotelu.

Bednaříka láká O 2 arena

Mistrovství však může přinést i jeden problém. Termín totiž koliduje se závěrem extraligové sezony. Pokud by budějovický Motor došel až do semifinále, nemohl by od pátého zápasu série využít vlastní halu. Potíž by měl i při úvodu finálové série nebo pokud by bojoval o udržení v baráži.

„Jedná se o významnou celosvětovou sportovní akci, jaká v Budějovicích snad nikdy nebyla. Vztahy s městem a Jihočeským krajem si klub za poslední roky vybudoval víc než nadstandardní, z čehož čerpá celý Motor a zejména naši fanoušci. Budeme společně s městem a krajem hledat řešení, které se dotkne naší činnosti co nejméně. Pevně věřím, že najdeme takové, se kterým budeme spokojeni všichni,“ přidal generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Určení náhradního stadionu je zatím předčasné. Budějovičtí hokejisté by se nejprve museli do semifinále dostat, což se jim povedlo jen jednou z posledních čtyř extraligových sezon. A pak bude také hrát roli, kdo bude soupeřem a které stadiony by už byly volné.

„Není to nic osobního, ale kdyby vypadla Sparta, tak bychom klidně hráli v O 2 areně. A o případné možnosti hrát v O 2 areně se pokusíme jednat i bez znalosti případných semifinalistů. Termíny utkání jsou známé už nyní,“ naznačil Bednařík.

Na přípravách akce se bude podílet také Jihočeský kraj. Přidá se i k řešení případné termínové kolize a hledání náhradního azylu pro budějovické hokejisty. Hejtman Martin Kuba věc prozatím nechtěl komentovat s odkazem na čtvrteční tiskovkou konferenci.

Na úpravu Budvar arény z mistrovství na extraligu či naopak jsou třeba dva dny. „V kritickém případně možná i jen jeden den, ale ještě neznáme přesné požadavky pořadatelů. Chystáme se na všechny varianty. Chceme mít jasno co nejdřív,“ dodal Jan Velikovský.