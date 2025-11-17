Budějčanda dává nejen obyvatelům krajského města prostřednictvím svých fotek zajímavé tipy, kam vyrazit na výlet, co si nenechat ujít nebo třeba kde mají dobrou kávu.
Influencerka teď potěšila i ty, kteří zůstávají věrní knihám. Budějčanda vydala novinku, jmenuje se Procházky Českými Budějovicemi. Je to bílá publikace s měkkými deskami s růžovou obálkou, které vévodí žlutý obrázek Samsonovy kašny.
„Moje činnost začala láskou k Budějovicím a hledáním místa, kde bych své zážitky, fotky a pozitivní zjištění mohla sdílet. Můj osobní Instagram se mi pro to zdál nevhodný, tak jsem si založila účet Budějčandy. Ale žádné velké ambice jsem s ním neměla. Jen jsem chtěla, aby to lidi bavilo stejně jako mě,“ usmívá se dáma, která za profilem stojí už více než šest let.
Za tu dobu se z ní stala influencerka, kterou už zčásti její „dítě“ na sociálních sítích živí. Na základě toho také třeba získala spolupráci s budějovickým IGY centrem. Stala se pro letošní rok tak trochu i jeho tváří.
„Vážím si moc toho, že jsem se za tu dobu postupně dostala do míst, kam bych se jako běžný člověk nikdy nepodívala. Jako příklad dám třeba hodinovou věž na budově pedagogické fakulty,“ líčí.
Jedenáct procházek po městě
Právě v IGY centru před několika dny svou novou knížku pokřtila. Kmotrem publikace, který ji podle nepsaných oficialit slavnostně polil šampaňským, se stal herec, režisér či autor projektu scénického čtení Listování a projektu Gastromapa Lukáš Hejlík.
„Víte, jaký kromě pokrmu má ještě význam pojem pikador?“ ptal se Hejlík návštěvníků křtu a následující autogramiády. A právě podobné zajímavosti o krajském městě Budějčanda vypsala do své knihy.
Tam také najdete i správnou odpověď, tedy to, že slovo pikador je kromě typicky budějovické pochoutky párku v rohlíku i zápasník s býky, který do nich zapichuje své kopí.
„Knížku jsem skládala jako průvodce, kde je zmíněných jedenáct procházek po městě. Snažila jsem se tam dostat nejen známá budějovická místa, ale i věci, které jsem sama neznala, když jsem do města přišla. Třeba nápady na to, kde si můžete dát fajnový oběd či kam zajít na skvělé divadlo. Je to přátelský průvodce po Budějovicích, který pochopí každý a který nenudí přílišnými daty a čísly,“ popsala autorka.