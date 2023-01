Břehy řeky Vltavy budou plné atrakcí, slibuje českobudějovická radnice

Pláže a Sluneční ostrov spojené novou lávkou, zábavní areál nebo bytové domy. To je jen stručný výčet plánů, které má současné vedení města s levým břehem Vltavy.

V Českých Budějovicích však řeší záměrů v okolí řeky mnohem víc. Přibýt mají v dohledné době i workoutové a volejbalové hřiště či stánky s občerstvením a celkově mají být břehy řeky pro lidi daleko útulnější.

„Zadali jsme zpracování studie, která má prověřit potenciál rozvoje lokality a její možnosti napojení na dopravu. Podél levého břehu jezdí nákladní doprava a nevypadá to tam nejlépe. Je to taková vnitřní periferie, což chceme do budoucna změnit a místo oživit,“ řekl náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Budějovice nadále pracují na propojení každodenního života lidí s řekami, které městem protékají. Mají již Manuál pro čistý Malák, opravují park Dukelská, který bude mít otevřený přístup k Malši, a plánují proměnu Zátkova nábřeží.

Změnit se mají i oba břehy Vltavy. Na tom pravém loni vylepšili přístavní hranu, u Pražského předměstí by měla vyrůst sportovně-relaxační zóna Sluneční ostrov. Levý břeh chce vedení města oživit od Dlouhé louky až po kruhovou křižovatku u Globusu.

První projekty by mohly být hotové ještě letos

Zpracování studie město vysoutěžilo za milion a osm set tisíc korun a hotová by měla být za půl roku. První projekty by mohly být dokončené ještě letos.

„Co vše je na území možné vybudovat, ukáže až studie. Ale letos bychom rádi na levém břehu zvládli alespoň některé z menších staveb, jako jsou pláže, bufety a workoutové hřiště v severní části lokality,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

V dalších letech by pak měla na místě mezi kruhovou křižovatkou u Globusu a křižovatkou Diamant vzniknout i nová zábavní zóna podobná té, která nyní funguje v nedaleké Hluboké nad Vltavou.

Součástí studie bude i několik větších projektů, na které budou místní čekat o poznání déle. Zároveň si vyžádají další velká výběrová řízení. Patří mezi ně i lávka, která propojí Sluneční ostrov u Pražského předměstí s výstavištěm.

„Areál výstaviště by se měl otevřít lidem a být částečně průchozí. Na to bude navazovat lávka, která propojí pravý a levý břeh řeky nedaleko Sportovního klubu policie. Lidé ze sídliště Máj a Čtyř Dvorů tak budou mít snadnější přístup k nákupnímu centru IGY,“ popsal Bureš.

Vodní svět plánují u Diamantu

Další významnou stavbou v této části města by měl být nový vodní svět, který chce současné vedení radnice umístit nedaleko křižovatky Diamant. Místo je podle Bureše vhodné hlavně díky blízkému zdroji vody a jeho možnosti napojení na horkovod z Temelína. „Výstavba akvaparku je v našem volebním programu, a proto s ní chceme začít v tomto volebním období,“ zmínil náměstek.

Studie se zabývá výhradně záplavovým územím. Zástupci města přesto věří, že má velký potenciál, a rádi by v ní vystavěli i několik bytových domů.

„Teprve uvidíme, co nám lokalita dovolí. Ale až stát dokončí obchvat a severní spojku, tak se tranzit podél řeky značně zmírní. U Dlouhé louky by tak mohl vzniknout žádaný prostor pro novou bytovou výstavbu,“ odhadl náměstek Bureš.

Podle opozice je místo pro podobné plány nevhodné a raději by je viděla jinde. „Zábavní park je dobrý nápad, sami jsme ho v minulém období zvažovali. Měl stát u Diamantu, ale narazili jsme na problém. Současný územní plán lokalitu označuje za nezastavitelnou a negativní postoj k výstavbě tam má i odbor životního prostředí. Proto si nemyslím, že je vhodné na místě plánovat vodní svět,“ shrnul opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

Podle něj je problémem také to, že lokalitu ohraničuje řeka a čtyřproudová silnice, což by znamenalo komplikované řešení příjezdu k areálu a parkování. Proto bude opozice i nadále prosazovat výstavbu akvaparku ve Čtyřech Dvorech. S rozvojem letního koupání na levém břehu však plně souhlasí.