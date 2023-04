Zpátky k Boubínskému jezírku na Šumavě, Lesy ČR otevřou náhradní trasu

Boubínský lesní závod vyrobí a na trasu instaluje povalové chodníky, mostek i schody. Bude to stát půl milionu korun.

Původní cesta i naučná stezka kolem pralesa jsou už přes rok uzavřené kvůli nebezpečí pádu souší. Ty nelze v jádru pralesa odstranit ani zlomit. Lidé tak přišli o pohled nejen na jádro pralesa, ale také na oblíbené Boubínské jezírko, které ročně navštíví zhruba 60 tisíc lidí.

Teď se mohou těšit, že se vrátí zpět. Nová trasa povede po stávající značené zelené z parkoviště Na Kaplici pod Boubínem kolem Stromu duší, památníku zemřelých při práci v lese a informačního střediska na Idině pile až na rozcestí. Odtud bude pokračovat po cestě Amortovka směrem k Boubínskému jezírku.

Nová trasa je vyznačena černou barvou.

„Asi sedmdesát metrů před ním trasu odkloníme vpravo do porostu na první povalový chodník. Přes Kaplický potok návštěvníky převedeme po novém mostku a dále půjdou po nezpevněné cestě, kde se po dalším povalovém chodníku dostanou po dřevěných schodech až na hráz Boubínského jezírka. Tam trasa končí, zpět se musí vrátit stejnou cestou,“ řekl Miloš Juha, ředitel boubínského lesního závodu Lesů ČR.

Půda je podle něj v místě podmáčená, proto jsou třeba do porostu položit chodníky. „Instalujeme je ale jen dočasně a na dřevěné podložení, tedy bez jakýchkoli kovových vrutů. Vše odstraníme poté, co se návštěvníci vrátí na původní trasu, tedy až souše samy spadnou,“ upřesnil Juha. To může trvat několik dní, měsíců, ale i let.

V souvislosti s náhradní trasou požádají Lesy ČR Městský úřad Vimperk o změnu opatření obecné povahy zakazující vstup do jádra Boubína. Zpřístupní se tak zatím uzavřený úsek od Amortovky směrem k jezírku, kde už nebezpečí nehrozí. A protože nejde o jádro pralesa, povolila tam Správa národního parku Šumava zpracovat sedm souší.