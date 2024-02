Začala sanace skal u Boršova nad Vltavou, oblíbenou stezku otevřou do května

„Stezka je stará 90 let a za tu dobu značně zarostla. Jsem rád, že jsme se do toho pustili, někdo už to totiž udělat musel. Za posledních pět let jsme zaznamenali zvýšený počet padajících kamenů a situace začínala být nebezpečná pro turisty,“ uvedl starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

Doplnil také, že kvůli oblíbenosti stezky, kterou za rok navštíví až 25 tisíc turistů, chce obec vše dokončit ještě před plnohodnotným začátkem sezony. „Turisté tudy chodí na Dívčí Kámen, vedou tudy tři běžecké závody a stezku využívají také chataři a místní. Doufám proto, že se nám podaří vše vyřešit do konce dubna,“ plánuje.

Obec má na sanační práce podepsanou smlouvu za více než dva miliony. Část nákladů chce poplatit z dotačního titulu ministerstva životního prostředí a očekává, že se zapojí také kraj.

„Stezka není jen věcí Boršova. Vede přes několik katastrů a měří přes 18 kilometrů. Byla by ostuda, kdybychom nedokázali zajistit její bezpečné fungování,“ myslí si starosta.

Na sanaci nyní pracují dělníci společnosti Strix, která dostala zabezpečení skály na starost. Kromě zabezpečení skály provádějí také nutnou prořezávku náletů a stromů, které skálu ničí svými kořeny. Práce dělníkům značně komplikuje nepřístupný terén.

„Skálu vylamujeme ručními nástroji jako jsou motyky a pajcry. Nepřístupný terén nám komplikuje ale hlavně odklízecí práce. Vše, co zde vykácíme a vytěžíme, musíme odklidit ručně nebo za pomoci motorových koleček,“ popsal stavbyvedoucí Jaří Čižmár.

Doplnit také, že firma má dohodu s Povodím Vltavy a může v řece ponechat veškeré kamenné bloky, které do ní při odlamování spadnou. Čižmár pak odhaduje, že v nejkritičtějších místech skály dělníci odlomí 15 až 20 metrů krychlových horniny.

„Skála je opravdu v havarijním stavu. Po odstranění uvolněných částí počítáme se zajištěním pomocí dvouzákrutové sítě a lokálního kotvení,“ popsal.

Starosta obce pak doplnil, že kvůli zvýšenému množství padajících kamenů nechalo Povodí Vltavy v blízkosti skály umísti několik výstražných bójí. „Zpráva s výstrahou se objeví také na stránkách půjčoven lodí a Přátel Vltavy,“ sdělil.